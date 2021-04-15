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طبيب يكشف عن خطأ شائع في علاج الصداع

15 - أبريل - 2021
أسباب الصداع متعددة وكثيرة

أسباب الصداع متعددة وكثيرة

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يعاني الكثيرون من الآم الصداع، وهم دائما في حالة بحث عن علاج، وإن كان مؤقتا، باستخدام المسكنات والأدوية الكيماوية.

أكد الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن الروس عن طريق الخطأ لا يعتبرون مضادات الاكتئاب بمثابة مسكنات لآلام الصداع .

وقال مياسنيكوف في مقابلة على قناة “روسيا1″، “إننا نتحدث عن أكثر أنواع الصداع شيوعًا، والذي يحدث في ثماني حالات من أصل عشرة”، مضيفا أن هذا نوع من تنخر العظم، يحدث عندما تتأذى الأنسجة المحيطة بالرأس: العضلات والأوتار.

وأوضح مياسنيكوف: “في حالة استمرار الصداع، رغم تناول كمية كبيرة من المسكنات، يجب تناول مضادات الاكتئاب من الجيل الأول، ولا سيما الأميتريبتيلين، من أجل تبديل مستقبلات الألم للتخلص من هذه المسكنات”.

وأشار الطبيب إلى أن مضادات الاكتئاب فعالة في علاج صداع، لكن الكثير لا يتناولها، بحجة أنهم لا يعانون من الاكتئاب.

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