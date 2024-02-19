طبيب يكشف مخاطر القهوة سريعة التحضير

كشف عالم الأحياء الروسي، ألكسندر سوزيكين، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة السريعة التحضير والمعبأة، لديهم احتمال كبير للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

وقال سوزيكين، الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية: “هناك احتمال كبير للإصابة بالتهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والاثني عشر والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن”.

وأضاف سوزيكين: “من الممكن أيضا تحفيز مرور الحصوات من المرارة إذا كانت موجودة بالفعل في سوابق المريض”.

وأكد سوزيكين أنه تم العثور على عيوب مهمة في القهوة سريعة الذوبان أثناء التحليل الكيميائي الحيوي، وعلى وجه الخصوص، قد تكون هناك العطور، فضلا عن محسنات الذوق والرائحة.

ولفت سوزيكين إلى أن “قهوة ثلاثة في واحد” تتكون بشكل رئيسي من السكر والمضافات العشبية المختلفة والمنكهات والأصباغ التي تعطي هذا المشروب اللون البني الجميل.

وفي الوقت نفسه، أوضح سوزيكين بأن القهوة السريعة التحضير العالية الجودة يمكن أن تفيد الجسم، حيث يتم تحضير هذا المشروب باستخدام طرق درجات الحرارة العالية والمنخفضة، وتمر حبوب البن بمرحلة التحميص أو التجفيف.

وأشار سوزيكين إلى أن هذه العملية تطلق الزيوت الأساسية، مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم وتحارب الجذور الحرة التي تتشكل أثناء عملية التمثيل الغذائي غير السليم.