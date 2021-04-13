الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طحالب سامة للإنسان وضارة للحيوانات البحرية

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 3:30 مساءً
طحالب

طحالب

A A A
طباعة المقال

أظهرت بحوث أجراها معهد البحوث الفرنسي لاستغلال البحار بالتعاون مع جامعة نانت أن الطحالب الدقيقة “داينوفيسيس” السامة للإنسان، ضارة أيضاً بالمحار والأسماك.

وتنتج الطحالب الدقيقة، وهي كائنات مجهرية وحيدة الخلية، نصف الأكسجين الموجود على الأرض من خلال عملية التمثيل الضوئي وهي أساس السلسلة الغذائية في المحيطات. لكن بعضها، مثل “داينوفيسيس”، ينتج سموماً مسببة للإسهال ما يعرض مستهلكي المحار إلى أخطار صحية.

وركّز الباحثون على هذا الكائن كجزء من مشروع “كوكلايم” الأوروبي الذي يهدف إلى تحليل تأثير الاحتباس الحراري في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي على النشاطات التجارية والترفيهية.

وقال فيليب هيس المتخصص في السموم النباتية في معهد البحوث الفرنسي لاستغلال البحار في نانت لوكالة فرانس برس “إحدى النتائج هي أن الطحالب الدقيقة لا تؤثر على صحة الإنسان فحسب بل تشكل أيضاً مشكلة بالنسبة إلى الحيوانات البحرية”.

وسعى الباحثون أيضاً إلى فهم تأثير ارتفاع درجة حرارة المحيطات على انتشار هذه الطحالب الدقيقة، وفقاً للسيناريوهات المختلفة لخبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة.

وبحسب بيان صحافي صادر عن معهد البحوث الفرنسي لاستغلال البحار “في ضوء كل السيناريوهات، ستشهد هذه الطحالب ازدهاراً على الأقل حتى العام 2100”.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

المزيد من الصحة

طفلة
دراسة تكشف.. سر قدرة البشر على الكلام
اعداد الطعام
تحذير.. هذه الأواني قاتلة في مطبخكم!
الحقن المجهرى- تعبيرية
5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي بعد الحقن المجهري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

باسم الشيخ حسن
(بالفيديو) انتهاء أزمة الرهائن في فدرال بنك.. على ماذا حصل باسم الشيخ حسين؟
خطوط الغاز- أرشيفية
وكالة الطاقة: التحول من الغاز يعزز الطلب على النفط
الدولار
هل يُرفع الدولار المصرفي إلى 12 ألف ليرة؟