طحالب سامة للإنسان وضارة للحيوانات البحرية

أظهرت بحوث أجراها معهد البحوث الفرنسي لاستغلال البحار بالتعاون مع جامعة نانت أن الطحالب الدقيقة “داينوفيسيس” السامة للإنسان، ضارة أيضاً بالمحار والأسماك.

وتنتج الطحالب الدقيقة، وهي كائنات مجهرية وحيدة الخلية، نصف الأكسجين الموجود على الأرض من خلال عملية التمثيل الضوئي وهي أساس السلسلة الغذائية في المحيطات. لكن بعضها، مثل “داينوفيسيس”، ينتج سموماً مسببة للإسهال ما يعرض مستهلكي المحار إلى أخطار صحية.

وركّز الباحثون على هذا الكائن كجزء من مشروع “كوكلايم” الأوروبي الذي يهدف إلى تحليل تأثير الاحتباس الحراري في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي على النشاطات التجارية والترفيهية.

وقال فيليب هيس المتخصص في السموم النباتية في معهد البحوث الفرنسي لاستغلال البحار في نانت لوكالة فرانس برس “إحدى النتائج هي أن الطحالب الدقيقة لا تؤثر على صحة الإنسان فحسب بل تشكل أيضاً مشكلة بالنسبة إلى الحيوانات البحرية”.

وسعى الباحثون أيضاً إلى فهم تأثير ارتفاع درجة حرارة المحيطات على انتشار هذه الطحالب الدقيقة، وفقاً للسيناريوهات المختلفة لخبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة.

وبحسب بيان صحافي صادر عن معهد البحوث الفرنسي لاستغلال البحار “في ضوء كل السيناريوهات، ستشهد هذه الطحالب ازدهاراً على الأقل حتى العام 2100”.