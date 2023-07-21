طرق سحرية تخلصك من إدمان السكر!

كشف موقع “British Heart Foundation” البريطاني المختص بالصحة، عن الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها للتخفيف من تناول السكر وحماية الجسم من السمنة والأمراض.

وأشار الموقع في تقرير إلى أنّه “يمكن الإستغناء عن ملعقة صغيرة من السكر كل يوم، مع تذكير النفس بأنّ كوب المشروب الذي يحتسيه لا يزال فيه سكر، مما يعني أنّه خلال ثلاثة أشهر يتم توفير حوالى 1500 سعرة حرارية بالإمتناع عن ملعقة السكر نهائيًا”.

أمّا الطريقة الثانية، فتكمن في “استبدال الحبوب السكرية المتناوَلة عند الفطور بحبوب الشوفان الخالية من السكر، ويمكن وضع بعض الفواكه الطازجة مثل الموز أو التوت أو العنب لإعطاء حلاوة للطعم، مما يعني أنّه تم توفير حوالى 3344 سعرة حرارية في 30 شهرًا”.

والطريقة الثالثة، تعتمد على “الزبادي قليل الدسم أو الخالي من الدهون، والذي لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، ولكن قد يكون الزبادي المنكّه بالفواكه غنيًا بالسكر وبالتالي بالسعرات الحرارية. يمكن تناول الزبادي الطبيعي بدون إضافات، للحصول على الكاليسوم الغذائي، فذلك يوفر في 3 أشهر حوالى 5616 سعرة حرارية، أي حوالى 351 ملعقة من السكر”.