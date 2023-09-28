طرق علمية لإنقاص الوزن بشكل طبيعي

تتعدد الوصفات التي تعد الراغبين في إنقاص أوزانهم قوام رشيق في أسرع وقت. أغلب ما يقدم يكون في شكل وصفات “معقدة” ترتكز على نظام “حمية” قاس، يصعب على الكثيرين الالتزام به.

على الرغم من ككل ذلك، نجد بين ثنايا الوصفات الكثيرة التي تزخر بها مختلف المطبوعات والمواقع الإلكترونية، نصائح بسيطة وفاعلة يمكن أن تساعد في التخلص من الدهون والوزن الزائد.

النصيحة الأولى لا تتطلب إلا شرب الماء وخاصة قبل تناول وجبات الطعام، وذلك لأن شرب الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وهو يعزز أيضا عملية التمثيل الغذائي بنسبة تتراوح بين 24-30 ٪ في غضون ساعة إلى ساعة ونصف.

إحدى الدراسات العملية توصلت إلى أن شرب نصف لتر من الماء قبل نصف ساعة من الوجبة ساعد أخصائيو التغذية على استهلاك سعرات حرارية أقل والتخلص من وزن أكبر بنسبة 44 ٪ مقارنة بمن لم يشرب الماء.

النصيحة الثانية ترى أن تناول البيض في الفطور مفيد ويساعد على إنقاص الوزن، وتظهر دراسات أن استبدال وجبه الفطور بالحبوب مع البيض يساعد على تناول سعرات حرارية أقل في الساعات الـ 36 التالية، وأيضا فقدان المزيد من الوزن والدهون. إذا كان الشخص لا يستسيغ تناول البيض، يمكنه ببساطة البحث عن مصدر آخر للبروتين في وجبة الفطور.

النصيحة الثالثة تتحدث تناول القهوة السوداء عالية الجودة، وهي تحتوي على الكثير مضادات الأكسدة ويمكن أن تكون مفيدة جدا للصحة.

في هذا السياق، تشير دراسات إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة بين 3 إلى11 ٪، ويزيد من حرق الدهون بنسبة 10إلى 29٪.

على المهتم بمثل هذه النصيحة فقط تجنب إضافة الكثير من السكر أو المكونات الأخرى عالية السعرات الحرارية إلى فنجانه، لأن ذلك سيفسد كل تأثير مفيد.

النصيحة البسيطة الرابعة تدعو إلى شرب الشاي الأخضر لفوائد العديدة بما في ذلك مساهمته في التخلص من الوزن الزائد.

على الرغم من أن من أن الشاي الأخضر يحتوي على القليل جدا من الكافيين، إلا أنه يحتوي أيضا على مضادات أكسدة قوية وهي تعمل متعاونة مع الكافيين، وتعزز حرق الدهون.

النصيحة الخامسة تدعو إلى محاولة الالتزام بفترات صيام متقطعة وبشكل منتظم. وتؤكد دراسات عملية أن الصيام المتقطع فعال جدا في إنقاص الوزن.

النصيحة السادسة تلح على ضرورة التقليل من السكريات المضافة، لأنها الأسوأ في النظام الغذائي للإنسان المعاصر.

الدراسات العملية الحديثة تؤكد أن استهلاك السكر يرتبط بشكل وثيق بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وبالعديد من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

سابع نصيحة تدعو إلى التقليل من الكربوهيدرات المكررة، والتقليل أو التخلي عن الخبز الأبيض. الكربوهيدرات المكررة تشمل السكر والحبوب التي تم تجريدها من أجزائها الليفية والمغذية، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة.

الكربوهيدرات المكررة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يسبب شعورا قويا بالجوع ويزيد من كمية الطعام الذي يتناوله الشخص في غضون ساعات قليلة. في الغالب يؤدي استهلاك الكربوهيدرات المكررة إلى السمنة.

النصيحة الثامنة تحث على تناول المزيد من الخضراوات والفواكه، فهي تساعد على التخلص من الوزن الزائد وتحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهي غنية بالألياف.

النصيحة التاسعة والأخيرة مفرحة للكثيرين لأنها تدعو إلى الحرص على النوم الجيد. الخبراء يؤكدون أن النوم الجيد لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

الدراسات المختصة تؤكد أن قلة النوم هي أحد أقوى العوامل المسببة للسمنة، وتصل نسبتها بالنسبة للأطفال 89 ٪ ، وبالنسبة للبالغين 55 ٪، ولذلك فعلى الراغبين في التخلص من وزن زائد النوم أكثر ما يمكن ولكن يتوجب على الجميع الانتباه وعدم الذهاب إلى الفراش مباشرة بعد تناول الطعام!