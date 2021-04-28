الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طرق غير متوقعة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

28 - أبريل - 2021
قياس ضغط الدم

قياس ضغط الدم

A A A
طباعة المقال

نشر موقع “Webmd”، بناء على عدد من الدراسات الطبية، مجموعة من الطرق الغريبة، والتي ثبت أنها تساهم في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

1- رفع القدمين فوق مستوى القلب، أو وضعهما في الماء الساخن لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة.

2- تناول الفلفل الحار، حيث أنه يكبح الشهية تجاه الأطعمة المالحة.

3- تربية الحيوانات الأليفة خاصةً الكلب، حيث تساعد على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

4- ارتداء الملابس الفضفاضة لأن الضيق منها يجبر القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

5- تدليك الأذن والرقبة، حيث يساعد في خفض الضغط المرتفع بشكل فعال وتخفيف التوتر وتحسين التروية الدموية إلى المخ، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من الصحة

    القهوة السوداء
    ما العلاقة بين القهوة وسرطان المريء؟
    تجنّبوا تناوله.. طعام يفاقم مشاكل النظر المؤدية الى العمى!
    في أي حالات مرضية تكون الكوسا خطرة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"