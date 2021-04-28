طرق غير متوقعة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

نشر موقع “Webmd”، بناء على عدد من الدراسات الطبية، مجموعة من الطرق الغريبة، والتي ثبت أنها تساهم في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

1- رفع القدمين فوق مستوى القلب، أو وضعهما في الماء الساخن لمدة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة.

2- تناول الفلفل الحار، حيث أنه يكبح الشهية تجاه الأطعمة المالحة.

3- تربية الحيوانات الأليفة خاصةً الكلب، حيث تساعد على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

4- ارتداء الملابس الفضفاضة لأن الضيق منها يجبر القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

5- تدليك الأذن والرقبة، حيث يساعد في خفض الضغط المرتفع بشكل فعال وتخفيف التوتر وتحسين التروية الدموية إلى المخ، وذلك بحسب “سبوتنيك”.