طرق فعّالة للتحكم بالأعصاب عند الغضب

نواجه في حياتنا اليومية مواقف قد تثير انفعالات من الغضب حيث لا يمكننا السيطرة على أعصابنا، فنخرج عن طورنا ونستجيب بطرق مختلفة كالصراخ أو التكسير.

وتؤدّي ردات الفعل هذه الى وضع الشخص في مشاكل عدة سواء في العمل أو مع العائلة والأصدقاء، وقد أوضح علماء النفس العديد من الطرق الفعّالة للتحكم في الأعصاب والسيطرة على المشاعر عند الغضب.

في السطور التالية، نستعرض بعض الطرق تساعد على التحكم بالأعصاب عند الغضب؟

1- العد التنازلي

للتحكم في غضبك، حاول القيام بالعد التنازلي (أو التصاعدي) حتى 10، ففي الوقت الذي تستغرقه في العد، سيتباطأ معدل ضربات قلبك، ومن المحتمل أن يهدأ غضبك.

2- تحديد أسباب الغضب

إذا كنت قد اعتدت على فقدان أعصابك، فقم بتقييم الأشياء التي تثير غضبك، على سبيل المثال: الطوابير الطويلة أو الاختناقات المرورية أو التعليقات الساخرة أو التعب المفرط؛ لأن فهم الأشياء التي تثير غضبك يمكن أن يساعدك على التخطيط وفقاً لذلك، فقد تقرر تنظيم يومك بشكل مختلف؛ لمساعدتك على إدارة التوتر بشكل أفضل، أو يمكنك ممارسة بعض أساليب إدارة الغضب قبل أن تواجهي ظروفاً تجدينها عادة مثيرة لغضبك.

3- التعرف إلى علامات التحذير

إذا كنت مثل بعض الناس، تشعر أن غضبك يشتعل في لحظة، فلا تزال هناك علامات تحذير محتملة عندما يتصاعد غضبك، يمكن أن تساعدك على التعرف إليها مبكراً واتخاذ إجراءات لمنع وصول غضبك إلى نقطة الغليان.

فكر في علامات التحذير الجسدية للغضب التي تشعر بها، فربما ينبض قلبك بشكل أسرع أو يشعر وجهك بالحرارة…

من خلال التعرف إلى علامات التحذير الخاصة بك، تكون لديك الفرصة لاتخاذ إجراءات فورية ومنع نفسك من فعل أو قول الأشياء التي تسبب مشكلات أكبر.



4- الابتعاد عن الموقف الذي يثير غضبك

محاولة كسب الجدال أو الخوض في موقف سلبي لن يؤدي إلا اشتعال غضبك، لذلك من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها عندما يتصاعد غضبك؛ هو إبعاد نفسك عن الموقف إن أمكن.

فعندما تشتعل المحادثة، خذ قسطاً من الراحة، اترك الأمر واذهب في نزهة، حيث يمكن أن تكون المهلة مفتاحاً لمساعدتك على تهدئة عقلك وجسمك.

وإذا كان هناك شخص ما تدخل في خلافات محتدمة معه بشكل روتيني، مثل صديق أو أحد أفراد الأسرة، فتحدث معه حول أهمية أخذ وقت متقطع واستئنافه عندما يشعر كلاكما بالهدوء.

5- التحدث إلى صديق

إذا كان هناك شخص له تأثير مهدئ عليك، فقد يكون من المفيد التحدث عن المشكلة أو التعبير عن مشاعرك له. ومن المهم أن نلاحظ أن الشكوى من رئيسك في العمل على سبيل المثال، ووصف جميع الأسباب التي تجعلك لا تحب شخصاً ما، أو التذمر من كل مظالمك المتصورة قد يزيد من اشتعال غضبك، فمن المفاهيم الخاطئة الشائعة أنه يجب عليك “التنفيس” عن غضبك لتشعر بتحسن.

6- التركيز على الاسترخاء

هناك العديد من تمارين الاسترخاء المختلفة التي يمكنك استخدامها للتحكم في مشاعرك عند الغضب، والمفتاح هو العثور على الأفضل بالنسبة لك، فيما تُعد تمارين التنفس واسترخاء العضلات التدريجي إستراتيجيتين شائعتين لتقليل التوتر.

أفضل جزء هو أنه يمكن إجراء كلا التمرينين بسرعة، فسواء كنت محبطًا في العمل أو كنت غاضبًا من حفل عشاء، يمكنك التخلص من التوتر بسرعة وعلى الفور