طرق للتخلص من البشرة الدهنية

تسود بعض المعتقدات الخاطئة حول طرق العناية ب​البشرة الدهنية​ التي يعتقد كثر أنه من المستحيل التخلص منها بطرق سهلة وبسيطة وتعاني الكثير من السيدات مع البشرة الدهنية خصوصاً عن وضع الماكياج الذي لا يدوم عليها.

إليكم بعض الحيل التي تساعدكم على التخلص من البشرة الدهنية بطرق سهلة وغير مكلفة.

ترطيب البشرة

من غير الصحيح أن ترطيب البشرة الدهنية أمر خاطئ ويزيد من شوائبها إلى أن الترطيب بالطريقة الصحيحة يساعد على التجنب من الزيوت في البشرة لكن ينبغي الحرص على اختيار نوع مناسب من المرطب الخالي من الدهون.

التنظيف المستمر للبشرة

ينصح دائما بتنظيف البشرة وغسلها أقله مرتين خلال اليوم بالصابون الذي يحتوي على الجلسيرين.

الأكل الصحي

يؤثر الطعام ونوعيته بشكل كبير على البشرة ويجب الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الجزر، الشمام والسبانغ كذلك الخيار الموز والأفوكادو التي تحد من إفراز الزيوت.

قناع البيض والليمون وقناع العسل

يعد قناع البيض والليمون وقناع العسل من أبرز الماسكات التي تساعد في التخلص من البشرة الدهنية وإمتصاص الزيوت.

وتعد البشرة الدهنية هي البشرة التي تتصف بمسامها الواسعة، وغزارة إفرازها للزيوت الطبيعية، وذلك لأنّ هرمونات الجسم هي من تؤثر على إنتاج الزيت فيها، فأيّ ظرف يغير مستويات الهرمونات في الجسم، يمكن أن يؤثر عليها، لذا فأنّها معرّضة أكثر من غيرها للإصابة بحب الشباب، والرؤوس السوداء، واللمعان.

ويمكن أن يتغير إفراز الزيوت في البشرة الدهنية بتغير شهور السنة، أو الطقس، أو الدخول في مرحلة البلوغ أو غيرها من الاختلالات الهرمونية، وكذلك التعرّض للضغوطات النفسية، أو للحرارة أو الكثير من الرطوبة.