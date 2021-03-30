طرق للتخلص من الكسل

يرى الطبيب النفسي الروسي يفغيني فومين أن الكسل يمكن أن يكون لأسباب فسيولوجية وعقلية على حد سواء، كما يقترح طرقا للقضاء عليها.

ووفقًا للطبيب، الحالة الأولى، هي إجهاد الجسم، لكن الحالة الثانية، أكثر تعقيدًا. وهنا الكسل هو عدم ثقة الشخص بنفسه وانعدام الثقة في أنه سيتمكن من إكمال المهمة. قال فومين إن هناك عدة طرق لتثق بنفسك مرة أخرى وتتوقف عن الكسل.

وقال الطبيب لوكالة “سبوتنيك”: “إما أن يأخذ الشخص إجازة ويغادر فيها إلى مكان ما، أو أن يذهب إلى العلاج النفسي عند طبيب نفسي ويتناول الأدوية، فيذهب إلى معالج نفسي أو مدرب أو طبيب نفسي. وبمساعدة هذا الأخير، يمكنه التعامل مع الموقف في حالة ظهور تشوهات عقلية”.