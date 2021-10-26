طريقة بسيطة تساعد في الحد من تطور السرطان

يلعب النظام الغذائي المتوازن دورا مهما في تعزيز صحة الإنسان، بل الوقاية والحد من تطور العديد من الأمراض منها السرطان.

كشف علماء وباحثون أمريكيون، في دراسة طبية أعدوها، أن اتباع نظام غذائي سريع قد يساعد على إبطاء تطور الأورام السرطانية في الجسم، نُشر مقال عن هذا في مجلة “Nature”.

ونشرت مجلة “Nature” الدراسة الطبية التي قام بها باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وجدوا أن اتباع نظام غذائي سريع يساعد في إبطاء تطور الأورام السرطانية في الجسم.

اقترح العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد دانا فاربر للأورام أن الصيام أو نظام الكيتو يمكن أن يؤثر على نمو الورم عن طريق تقليل من كمية الغلوكوز التي تستهلكها الأورام السرطانية.

وأظهرت التجارب الأولية على الفئران المصابة بأورام البنكرياس أن النظام الغذائي السريع كان له تأثير أكبر بكثير على تطور الورم ما يعني أن مادة الغلوكوز لا تلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء نمو الورم.

كما قام الباحثون بتحليل نمو ورم البنكرياس ومحتوى المغذيات في الفئران التي كانت تتبع نظامًا غذائيًا منتظمًا وتبين أن مستويات الغلوكوز انخفضت في الدم لدى الفئران.

وأشار العلماء في دراستهم إلى أنه لا ينصح باتباع نظام غذائي سريع لمرضى السرطان – فمن الصعب الالتزام به، ويمكن أن يكون له آثار جانبية شديدة.

وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام اكتشاف اعتماد الخلايا السرطانية على وجود الأحماض الدهنية غير المشبعة في تطوير طرق جديدة لعلاج السرطان.