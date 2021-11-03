الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طريقة بسيطة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة في 15 دقيقة

3 - نوفمبر - 2021
اكتئاب ما بعد الولادة- تعبيرية

اكتئاب ما بعد الولادة- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

بخلاف الجهد البدني، تصاحب تجربة الولادة بعض المشاعر، وتغير في الحالة المزاجية، وينعكس عادةً في البكاء، والقلق، والانفعال المفرط وغيرها.

وتعرف هذه الظاهرة باسم اكتئاب ما بعد الولادة، وتظهر لدى معظم النساء عادةً في الفترة ما بين ما بين اليوم الرابع واليوم العاشر من الولادة.

وكشفت دراسة كندية أن المشي يومياً، حتى ولو لمدة 15 دقيقة فقط وبوتيرة سريعة، يمكنه مساعدة الأمهات الجدد على محاربة اكتئاب ما بعد الولادة.

أجرى الدراسة مجموعة من الباحثين من جامعة ويسترن لندن الكندية، ونشرت نتائجها في “مجلة صحة المرأة Journal of Women’s Health” بناءً على بيانات تتعلق بـ5 مشاريع بحثية شملت 242 امرأة.

ووجدت أن المشي أدى إلى انخفاض كبير سريرياً في أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، وفقاً لقناة “سكاي تي جي 24” الإخبارية الإيطالية.

أوضح الباحثون أن وباء كورونا (كوفيد-19) دفع العديد من النساء إلى النظر إلى ما هو أبعد من خيارات العلاج التقليدية للاكتئاب بعد الولادة، مثل الطب النفسي والأدوية، والتي يصعب الوصول إليها بسبب قيود طوارئ الفيروس التاجي، واكتشاف فوائد النشاط البدني للتغلب على هذا الأمر.

قال الباحثون إن التحسينات النفسية استمرت حتى بعد 3 أشهر من توقف الأمهات عن برامج المشي.

في الأساس، أرادت الدراسة أن توصي الأمهات الجدد بالسير “بكثافة معتدلة”، لفترة إجمالية تتراوح من 90 إلى 120 دقيقة في الأسبوع، لتقليل الأعراض التي يمكن أن تشمل التقلبات المزاجية الشديدة والإرهاق والإحساس من اليأس والتي تعد أعراض الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

قال مارك ميتشل، أحد مؤلفي الدراسة إن “المشي هو ممارسة يسهل الوصول إليها إلى حد ما لجميع النساء، والشيء الرائع أنه يمكنهن القيام به مع أطفالهن”.

وأضاف: “إذا تمكنت الأم الجديدة من الخروج 3 أو 4 مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة، أو حتى 15 دقيقة في اليوم، مع طفلها في عربة الأطفال، فيمكنها أن ترى فوائد مهمة تتعلق بصحتها العقلية والنفسية”.

    المزيد من الصحة

    الابراج الاقل وفاء
    خبر سار.. أول دواء سريع المفعول لمعالجة الاكتئاب
    عادات خاطئة نمارسها خلال الدايت
    6 مشاكل يعاني منها عشاق الوجبات السريعة
    تمرين كوبرا أحد أنواع اليوغا
    تمرين الكوبرا.. ما هي فوائده وأنواعه ومدة التمرين ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله