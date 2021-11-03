طريقة بسيطة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة في 15 دقيقة

بخلاف الجهد البدني، تصاحب تجربة الولادة بعض المشاعر، وتغير في الحالة المزاجية، وينعكس عادةً في البكاء، والقلق، والانفعال المفرط وغيرها.

وتعرف هذه الظاهرة باسم اكتئاب ما بعد الولادة، وتظهر لدى معظم النساء عادةً في الفترة ما بين ما بين اليوم الرابع واليوم العاشر من الولادة.

وكشفت دراسة كندية أن المشي يومياً، حتى ولو لمدة 15 دقيقة فقط وبوتيرة سريعة، يمكنه مساعدة الأمهات الجدد على محاربة اكتئاب ما بعد الولادة.

أجرى الدراسة مجموعة من الباحثين من جامعة ويسترن لندن الكندية، ونشرت نتائجها في “مجلة صحة المرأة Journal of Women’s Health” بناءً على بيانات تتعلق بـ5 مشاريع بحثية شملت 242 امرأة.

ووجدت أن المشي أدى إلى انخفاض كبير سريرياً في أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، وفقاً لقناة “سكاي تي جي 24” الإخبارية الإيطالية.

أوضح الباحثون أن وباء كورونا (كوفيد-19) دفع العديد من النساء إلى النظر إلى ما هو أبعد من خيارات العلاج التقليدية للاكتئاب بعد الولادة، مثل الطب النفسي والأدوية، والتي يصعب الوصول إليها بسبب قيود طوارئ الفيروس التاجي، واكتشاف فوائد النشاط البدني للتغلب على هذا الأمر.

قال الباحثون إن التحسينات النفسية استمرت حتى بعد 3 أشهر من توقف الأمهات عن برامج المشي.

في الأساس، أرادت الدراسة أن توصي الأمهات الجدد بالسير “بكثافة معتدلة”، لفترة إجمالية تتراوح من 90 إلى 120 دقيقة في الأسبوع، لتقليل الأعراض التي يمكن أن تشمل التقلبات المزاجية الشديدة والإرهاق والإحساس من اليأس والتي تعد أعراض الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

قال مارك ميتشل، أحد مؤلفي الدراسة إن “المشي هو ممارسة يسهل الوصول إليها إلى حد ما لجميع النساء، والشيء الرائع أنه يمكنهن القيام به مع أطفالهن”.

وأضاف: “إذا تمكنت الأم الجديدة من الخروج 3 أو 4 مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة، أو حتى 15 دقيقة في اليوم، مع طفلها في عربة الأطفال، فيمكنها أن ترى فوائد مهمة تتعلق بصحتها العقلية والنفسية”.