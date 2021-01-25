طريقة بسيطة للتخلّص من "آلام الكمبيوتر" المزعجة

الجلوس أمام الكمبيوتر يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية

يعاني الكثير من الأشخاص خاصة الذين يستلزم عمله الجلوس لساعات على شاشة الحاسوب من الام في الظهر أو الذراعين .

وقالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث إن متلازمة “ذراع الفأرة” تهاجم موظفي العمل المكتبي بسبب الإمساك بها بشكل خاطئ أو التحميل الشديد على الذراع الناجم عند استخدام الفأرة لساعات طويلة.

وأوضحت الجمعية أن أعراض متلازمة “ذراع الفأرة” تتمثل في الشعور بوخز وخدر في اليد وآلام بالمعصم.

حل بسيط

ولمواجهة هذه المتاعب ينبغي نَفض الأصابع والذراعين عدة مرات كل ساعة مع القيام بحركات دائرية باليد بحيث يتم التبديل بين الأصابع المتباعدة وقبضة اليد المغلقة.

ومن المهم أيضا تجنب الجلوس في وضعية واحدة لمدة طويلة.

ومن المفيد هنا استخدام مقعد ذي مساند أذرع قابلة للضبط من حيث الارتفاع، مع مراعاة ضبط الشاشة بحيث يتخذ نطاق الكتف والرقبة وضعية مريحة.

وينبغي أيضا عدم العمل على اللاب توب لمدة طويلة؛ حيث ينبغي استخدام لوحة مفاتيح خارجية وفأرة وشاشة إضافية، وذلك حفاظا على صحة الظهر والعمود الفقري.