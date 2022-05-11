طريقة تحضير القهوة تؤثر على صحة القلب.. ماهو النوع الأفضل برأي العلماء؟

أظهرت دراسة جديدة أنّ شاربي القهوة عليهم أن يتجنبوا إعداد قهوتهم الصباحية عن طريق الغلي أو في المكبس، والانتقال الى القهوة المصفّاة أو المفلترة لتخفيف خطر الاصابة بأمراض القلب.

اذ بحث عدد من العلماء النرويجيين في كيفية تأثير “نوع القهوة” التي يستهلكها الفرد على نسبة الكوليسترول، الذي يمكن ان يتراكم في الدم ويسبّب انسدادًا في الشرايين ما يؤدي الى أمراض في القلب.

وقام اكثر من ٢٠ ألف مشارك بالاجابة عن سؤال: ما هي كمية القهوة التي يستهلكونها خلال اليوم وأي نوع يفضلون، فيما حلل العلماء نسبة الكوليسترول عند كل منهم.

ووجد العلماء أن النساء شربن بمعدّل ٤ أكواب من القهوة في اليوم، بينما استهلك الرجال بمعدل ٥ أكواب.

في السياق، لاحظ العلماء أن القهوة المصفّاة هي أقل نوع يؤدي الى رفع نسبة الكوليسترول بنسبة 0.04 و 0.07 مليمول زيادة عند الرجال والنساء.

في المقابل، قامت القهوة المحضَّرة في المكبس برفع الكولسترول بنسبة 0.25 و 0.18 مليمول لكل ليتر.

فيما وجد العلماء أن قهوة “الاسبريسو” المعدة في الآلة رفعت نسبة الكوليسترول 0.16 و 0.09 مليمول لكل ليتر.

وقال العلماء إنه بسبب الاستهلاك العالي للقهوة، فإن حتى التأثيرات الصحية الصغيرة قد يكون لها عواقب صحية كبيرة.

وأشاروا الى النتائج الجديدة تدعم النصائح الصحية السابقة بضرورة خفض استهلاك القهوة المغلية او المحضرة في المكبس، لقدرتها على زيادة مستويات الكوليسترول في الجسم.

العلماء أشاروا الى ان المواد الكيميائية التي ترفع نسبة الكوليسترول كانت موجودة في كل انواع القهوة، غير أن طرائق تحضير المشروب المختلفة حدّدت نسبة ظهور المواد في المنتَج الأخير.

كما أنّ العلماء غير قادرين بعد على تفسير حقيقة أن الرجال أكثر عرضة لارتفاع نسبة مستويات الكوليسترول من النساء.