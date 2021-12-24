الجمعة 20 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 24 ديسمبر 2021 |
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طريقة تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.. ما هي؟

منذ ساعتين
قياس ضغط الدم

قياس ضغط الدم

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أعلن باحثون من جمعية القلب الأميركية، أن إضافة الفستق إلى النظام الغذائي اليومي، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم حتى أثناء النوم.

وأشارت صحيفة Daily Express، إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جمعية القلب الأميركية، شارك فيها أشخاص يعانون في نفس الوقت من الميل لارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

وعند بداية التجربة قسم الباحثون المشتركين إلى مجموعتين. اتبعت المجموعة الأولى نظاماً غذائياً منخفض الدهون وغني بالكربوهيدرات. وأمّا أفراد المجموعة الثانية فقد أضاف الباحثون الفستق إلى نظامهم الغذائي.

واتضح بعد مضي أربعة أسابيع على بداية التجربة، أنّ نتائج أفراد المجموعة الثانية مثيرة للاهتمام. لأنّ “حمية الفستق خفضت بصورة ملحوظة المقاومة المحيطية العامة، وزادت من النتاج القلبي وحسنت بعض مؤشرات عدم انتظام ضربات القلب. وأن ضغط الدم الانقباضي انخفض كثيراً وخاصة أثناء النوم”.

وبالإضافة إلى هذا، يحتوي الفستق على حمض L-аргинин الأميني، الذي يتحوّل داخل الجسم إلى أكسيد النتريك. وهذا الأكسيد يلعب دوراً رئيسياً في توسيع الأوعية الدموية، ما يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

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