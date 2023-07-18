طريقة جديدة لتحديد الأعراض المبكرة للخرف

توصلت دراسة طبية جديدة أجراها فريق من العلماء في جامعة ديوك، أن خوارزمية التعليم الآلي يمكنها اكتشاف الضعف الإدراكي الخفيف في صور شبكية العين.

وبحسب ما جاء في الدراسة، فقد وجد الباحثون تغيرات هيكلية في شبكية العين والأوعية الدموية الدقيقة، وذلك في شبكية عيون مرضى ألزهايمر.

حيث قام العلماء بتدريب هذه الخوارزمية على صور لشبكية العين لـ 150 شخصاً، وبعد ذلك، تم اختبارها مرة أخرى على صور لشبكية العين لـ 90 مريضاً.

واستطاعت خوارزمية التعلم الآلي الجديدة، أن تميز ما بين الأشخاص أصحاب الوظائف العقلية الطبيعية، وبين الأشخاص الذين يعانون من إعاقات إدراكية خفيفة، وذلك بناء على صور الشبكية.

وأوضحت الدراسة أن ذلك تم من خلال التصوير المقطعي للترابط البصري والتصوير المقطعي للأوعية الدموية المتماسكة، لافتة إلى أن حساسية الاختبار كانت تبلغ نسبتها 79%، حيث تم العثور على ضعف إدراكي لدى 79% من المرضى الذين يعانون منها بالفعل.

قال العلماء إن هذه هي أول دراسة يتم فيها استخدام صور التصوير المقطعي للترابط البصري والتصوير المقطعي للأوعية الدموية المتماسكة للشبكية، من أجل التمييز ما بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف، وبين الأشخاص ذوي القدرات الإدراكية العادية.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أنه يكون صعباً التمييز ما بين الضعف الإدراكي المعتدل والضعف الطبيعي، إلا أن هذه النتائج قد تساعد على تحديد الإعاقات المعرفية قبل أن تتطور إلى الخرف.