طريقة جديدة للحصول على مخدر الليدوكايين

ليدوكايين هو مادة تخدير موضعي قوي وسريع المفعول، مستخدم منذ عام 1949، والذي ينفذ للأنسجة بشكل جيد لتخدير منطقة من الجسم والمساعدة في تقليل الألم، فهو يعمل عن طريق منع الأعصاب من إرسال إشارات الألم.

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية، أن علماء معهد المحاليل الكيميائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ابتكروا طريقة جديدة للحصول على المخدر الموضعي ليدوكائين.

ويشير بيان المكتب، إلى أن هذه الطريقة تسمح بتحديد البنية البلورية للمادة مسبقا، ما يسمح بالحصول على شكل دواء يمكن استخدامه في كبح السعال.

وتعتمد الطريقة الجديدة على استخدام مواد في حالة متوسطة بين السائل والغاز- سوائل فوق الحرجة (SCF). تكون المواد في هذه الحالة ذات لزوجة منخفضة وقدرة تذويب عالية نسبيا.

ووفقا للباحثين، استخدام تكنولوجيا (SCF) في صناعة الأدوية، يفتح آفاقا جديدة لابتكار أدوية وعقاقير ذات درجة نقاء عالية والقدرة على التحكم في حجم الجسيمات، التي يعتمد عليه التوافر البيولوجي ومعدل الذوبان في الجسم.

وجاء في البيان، “ابتكر العلماء طريقة لتركيب الليدوكائين ببنية بلورية محددة مسبقا، التي التحكم بها مهم لإنتاج المستحضرات الصيدلانية. وتعتمد الطريقة الجديدة على استخدام تكنولوجيا السوائل فوق الحرجة، ما يسمح بالحصول على شكل الليدوكائين الذي يمكن استخدامه في كبح السعال”.

ووفقا للباحثين، سيتميز الليدوكائين الجديد بدرجة عالية من النقاء وتكلفة منخفضة وسهولة إنتاجه نسبيا. وستكون هذه الطريقة بديلة صديقة للبيئة مقارنة بالطرق المستخدمة حاليا التي تعتمد على استخدام مذيبات عضوية .

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة منشورة كاملة في مجلة Journal of Molecular Liquids.

استخدامات ليودكايين الشائعة

– تخفيف الألم والحرقان والحكة المصاحبة للبواسير، وحروق الشمس، ومشاكل جلدية خفيفة أخرى عند استخدامه موضعيًا.

– تخفيف الألم والانزعاج فحوص طبية يتم بها إدخال أجهزة من خلال الحلق، مثل: أنبوب التنفس، أو في مجرى البول، مثل: القسطرة.

– إعطاء حقن ليدوكايين في منطقة فوق الجافية (Epidural) عند الولادة.

– استخدام الدواء عن طريق الحقن يكون بشكل خاص لعلاج عدم انتظام ضربات القلب بعد الإصابة بأزمة قلبية أو أثناء عملية جراحة القلب.

التخدير السطحي للعين أثناء الإجراءات الخاصة بالعين.