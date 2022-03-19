الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طريقة خاطئة لتخزين الثوم.. تعرفوا الى الأصح

19 - مارس - 2022
الثوم

الثوم

A A A
طباعة المقال

تعتبر هذه الفترة هي فترة تخزين بعض من المكونات الأساسية في مطبخك خاصة الثوم، الذي تسعى كل ربة منزل للحصول على أكبر كمية وحفظها بعدة طرق سواء بتجفيفه أو فرمه ووضعه في علب بلاستيكية أو برطمانات في الفريزر أو الثلاجة للاستخدام السريع، ولكن لا تعلم أن له عدة مخاطر بسبب الفرم، كما أوضحت خبيرة العناية بالنباتات أمل شعيب في حديثها لـ “اليوم السابع” أن فرم الثوم يغير بشكل كبير من مكوناته بل وأنه قد ينتج عنه بعض المكونات الأخرى الضارة كما يلي:

مخاطر تخزين الثوم المفروم:
قالت خبيرة العناية بالنباتات يبدأ موسم حصاد الثوم في شهر مارس وهو الوقت الذي تقوم فيه السيدات بتخزين الثوم لذلك وجب علينا التنبيه من خطر تخزين الثوم المفروم، بسبب وجود مركب الأليسين Allicin، وهو مركب الكبريت العضوي الذي ينتج عند فرم الثوم وهي المادة التي تعطي الثوم رائحتة المميزة والقوية، ووجود مركب الأليسين يجعل الثوم المفروم بيئة مناسبة جدًا لنمو بكتريا الكلوستريديوم بوتيلينوم Colistridium boltulimum ، والتي تسبب خطر التسمم البوتيولوني.

التسمم البوتيولوني:
وتابعت خبيرة العناية بالنباتات أنه قد لا يخطر في بالك أبدًا أن التسمم حدث بسبب الثوم المفروم. لذلك انتبهي جيداً إذا كان ولابد من تخزينك للثوم مفرومًا فعليكَ البدأ بعدة خطوات ضوروية.

الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم المفروم:
وأضافت خبيرة العناية بالنباتات عن الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم المفروم وهي كالتالي:

أولًا: إضافة 50 جم ملح + 50 مل خل تفاح + كوب من زيت الطعام

ثانيًا: التخزين تحت درجة الصفر المئوية، وهذا ما يحفظ الثوم المفروم ولا يسمح للميكروبات بالنمو عليه

    المزيد من الصحة

    ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم
    عليك الحذر.. هذه العلامات المبكرة تدل على اضطراب في الغدة الدرقية
    ضغط الأذن يحدث نتيجةً لحدوث خلل مُعيّن في القناة السمعيّة المعروفة بقناة استاكيوس
    ضغط الأذن بسبب الزكام.. إليكم أبرز طرق العلاج المنزلية
    حمية صحية
    للحفاظ على التركيز أثناء الرجيم.. أطعمة ومشروبات عليك تناولها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟