طريقتان لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.. تعرفوا إليهما

قالت الدكتورة جودي موفات، رئيسة برنامج التشخيص المبكر في ”مركز أبحاث السرطان“ في لندن، إن واحدا من كل شخصين يمكن أن يصاب بمرض ”السرطان“ في مرحلة من مراحل حياته، إلا أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بشكل كبير من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة.

وأوضحت جودي موفات، أن ”ما يصل إلى 40% من أنواع السرطان يمكن الوقاية منها“، مشيرة إلى أن هناك طريقتين رئيستين يمكن للناس من خلالهما تقليل مخاطر الإصابة بهما.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية عن جودي قولها ”نحن نعلم أن نحو 40% من السرطانات مرتبطة بأسباب نمط الحياة التي يمكن الوقاية منها“، مضيفة أن ”التدخين هو السبب الواضح ومن المهم حقّا أن يتم دعم الناس للإقلاع عن التدخين، والحقيقة ان الإقلاع عن التدخين يمكن أن يُحدِث فرقا كبيرا، وإذا تمكنا من تجهيز ودعم جميع الناس للإقلاع عن التدخين، فهذا له فائدة كبيرة“، وفق تعبيرها.

ولفتت الدكتورة موفات، إلى أن ثاني أكبر سبب هو زيادة الوزن، مشددة على أهمية الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية.

وقالت ”الحفاظ على وزن صحي مهم حقّا للحماية من السرطان، من المهم أيضا تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات، وتناول أطعمة أخف وزنا وأقل دهونًا مع اختيار عدد أقل من الأطعمة عالية السعرات الحرارية.“

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ”تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة، يمكن أن يزيد قليلا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان“.

ونبٌه التقرير إلى أن ”اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء“، مشددا على ”ضرورة قيام أولئك الذين يأكلون أكثر من 90 غرامًا من اللحوم الحمراء والمعالجة كل يوم بتقليل هذا الحجم إلى 70 غراما أو أقل“.

وأشار تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، إلى أن ”اللحوم الحمراء تشمل لحوم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن، بينما تشتمل اللحوم المصنعة على النقانق ولحم الخنزير المقدد ولحوم (لانشون) المقطعة، بما في ذلك تلك المصنوعة من الدجاج والديك الرومي“.