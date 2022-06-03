طعام “سرّي” سيساعدك على إبقاء ضغط الدم تحت السيطرة!!

يقول العلماء أنّ تناول شرائح سمك السلمون يومياً هو المفتاح للحفاظ على ضغط الدم عند المستويات المثلى.

وجدت دراسة نشرها موقع “ديلي ميل”، وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، بأنّ تناول ثلاثة جرامات من أحماض أوميغا 3 الدهنية كل يوم هو الجرعة المثلى للأشخاص من جميع الأعمار. هذا يعادل 120 جرام من سمك السلمون.

نظر الباحثون في 70 دراسة شملت 5000 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 22 و 86 عاماً.

ووجد الباحثون أنّ ثلاثة جرامات أو أكثر من أوميغا 3 يومياً تخفض ضغط الدم في 10 أسابيع فقط بمقدار 2 مم زئبق في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.

أما أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقد رأوا أكثر من ضعف الانخفاض.

وقال الفريق ، من جامعة ماكاو في قوانغدونغ ، الصين ، أنّ النباتيين يمكنهم أيضاً جني فوائد أوميغا 3 من خلال المكملات الغذائية.

وقال الدكتور زينتشي لي ، مؤلف الدراسة وأستاذ مساعد في الصيدلة في الجامعة ، أنّ البالغين يمكن أن يشهدوا انخفاضاً متواضعاً في ضغط الدم من تناول كميات إضافية من الأسماك.

تنصح إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانيين بتناول 280 جراماً من أوميغا 3 أسبوعياً.

يعاني أكثر من واحد من كل أربعة بريطانيين وما يقرب من نصف الأمريكيين من ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تشارك أوميغا 3 ، التي لا يمكن للناس الحصول عليها إلا من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية ، في صنع الهرمونات التي تنظم تخثر الدم والالتهاب وتقلص جدران الشرايين واسترخائها.

وقد اقترحت الدراسات أنّ الدهون تساعد في السيطرة على ضغط الدم ومنع أمراض القلب والسكتات الدماغية بسبب دورها في هذه الوظائف الجسدية.

اثنين من الأنواع الرئيسية من أوميغا 3 هي حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA) ، والتي تأتي أساساً من الأسماك.

لكنّ فريق ماكاو قال أنه من غير الواضح مقدار ما يحتاجه الناس لتناول الطعام للحصول على هذه الفوائد الصحية، قاموا بتحليل نتائج 71 تجربة سريرية فحصت كيف يؤثر استهلاك DHA وEPA على ضغط الدم.

استهلك جميع المشاركين كميات مختلفة من الأحماض الدهنية لمدة 10 أسابيع في المتوسط ، إما كجزء من نظامهم الغذائي أو كمكمل غذائي.

يقاس ضغط الدم على شكل رقمين بالملليمترات من الزئبق (مم زئبق).

الأول هو الضغط الانقباضي، أي الضغط عندما يدفع قلبك الدم إلى الخارج، والضغط الانبساطي، أي الضغط عندما يستقر قلبك بين النبضات.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنّ ضغط الدم المثالي يتراوح بين 90/60 مم زئبق و 120/80 مم زئبق ، بينما يعتبر ارتفاع ضغط الدم أعلى من 140/90 مم زئبق.

أظهرت النتائج ، التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، أنّ أولئك الذين تناولوا جرامين إلى ثلاثة جرامات يومياً من أحماض أوميغا 3 الدهنية من DHA وEPA لديهم ضغط دم منخفض مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا أي منها.

كان متوسط الانخفاض 2 مم زئبق في كل من الضغط الانقباضي والانبساطي.

يوفر فيليه سمك السلمون 120 جرام ثلاثة جرامات من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وقال الباحثون أنّ مكمل زيت السمك النموذجي يحتوي على حوالي 300 ملغ لكل حبة ولكن الجرعات تختلف على نطاق واسع.

أما أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تستفيد أكثر من ذلك.

شهد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تناولوا ثلاثة جرامات يومياً من أوميغا 3 انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4.5 مم زئبق.

ومع ذلك ، لا يبدو أنّ زيادة تناول أوميغا 3 يؤدي إلى أي فوائد إضافية. شهد مرضى ضغط الدم انخفاضاً إلى 4 مم زئبق إذا تناولوا 5 جرام يومياً ، بينما شهد أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم انخفاضاً أقل من 1 مم زئبق.

وقال الباحثون أنّ النتائج تنطبق أيضاً على أولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم وكبار السن.

وقال الدكتور لي: “ذكرت معظم الدراسات على مكملات زيت السمك بدلا من أوميغا 3 EPA و DHA المستهلكة في الغذاء ، مما يشير إلى أنّ المكملات الغذائية قد تكون بديلاً لأولئك الذين لا يستطيعون تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون بانتظام.

وتابع: “إنّ مكملات الطحالب التي تحتوي على الأحماض الدهنية لEPA وDHA هي أيضاً خيار للأشخاص الذين لا يستهلكون الأسماك أو المنتجات الحيوانية الأخرى.”

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تموز 2019 أنّ الشركات يمكن أن تدعي أنّ المنتجات الغذائية والمكملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية قد تقلل من ضغط الدم وأمراض القلب.

ومع ذلك ، لاحظت أنّ الأدلة غير حاسمة وغير متسقة إلى حد كبير.

وقال الدكتور لي: “تدعم دراستنا إرشادات إدارة الغذاء والدواء بأنّ الأحماض الدهنية أوميغا-3 من EPA وDHA قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع ، خاصة بين الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل بارتفاع ضغط الدم.”