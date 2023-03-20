تمارين تجعلك أكثر شبابا عند بلوغك 40 عامًا

يتغير إيقاع الحياة سريعاً مع التقدم في العمر، الأمر الذي يدعونا لإعادة التفكير مرة أخرى في كثير من الأمور المتعلقة بالحياة.

هناك طرق تجعلك تستمتع بالحياة أكثر كلما تقدمت بالعمر، وقد تتمنى وأنت تنظر إلى صورك القديمة أن تعود أكثر شبابًا وخاليًا من الهم، مع محيط خصر أصغر.

ويمكن أن يجلب الإبحار في الذاكرة جرعة كبيرة من التحفيز، وتبقى الخطوة التالية، وهي التمارين التي تساعدك على أن تبدو أصغر سنًا وأكثر لياقة في الأربعينيات من العمر.

وعادة ما يترافق التقدم في العمر مع الزيادة في محيط الخصر ما لم تفعل شيئاً حيال ذلك، خاصة عند النساء اللاتي يمررن بسن اليأس، وتتحرك دهون أجسامهن مباشرة إلى البطن.

ويمكن أن تؤدي دهون البطن الزائدة غير المرغوب فيها إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية، ولكنها قد تجعلك أيضًا محبطًا من مظهر ملابسك وملاءمتها.

وعندما تبلغ الأربعينيات من العمر، من الضروري أن تضع في اعتبارك عدد السعرات الحرارية التي تتناولها وعدد السعرات التي تحرقها من خلال ممارسة الرياضة.

وبحسب خبير التغذية واللياقة مايك بوهل، لا توجد طريقة لخسارة الدهون في منطقة واحدة من الجسم، لذا فإن الحصول على بطن مسطح يتعلق بنظامك الغذائي العام وروتين اللياقة البدنية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن من كل مكان في الجسم، ومنها البطن.

ونستعرض في التقرير التالي مجموعة من العادات والتمارين التي تمنحك بطناً أكثر رشاقة وصحة، وهي كالتالي:

تمارين الكارديو

أي نوع من أنواع تدريبات الكارديو مفيد لحرق السعرات الحرارية، وهذا هو الأهم عندما تحاول إنقاص الوزن. وبغض النظر عن روتين تمارين القوة التي تمارسها، تأكد من حصولك على شكل ما من تمارين الكارديو خلال الأسبوع أيضًا.

تعتبر تمارين الجلوس والشد هي التمارين النمطية للحصول على عضلات البطن، إلى جانب فقدان الوزن، ويمكن أن تؤدي إلى بطن مسطح أو حتى لتشكل “سكس باك”.

تقوية المعدة بضغط الدراجة

استخدام تمرين ضغط الدراجات الهوائية هو طريقة رائعة لتغيير الأمور، فهذا التمرين كسابقه، لكن الحركة الإضافية بساقيك تقوي العضلات وتحرق المزيد من السعرات الحرارية.

تمارين البلانك

كثير من الناس يخافون هذا النوع من التمارين، حيث يعمل التمرين على تقوية وشد عضلات البطن دون أي حركة، بدلاً من ذلك، فأنت تعمل على تمرين العضلات من خلال إبقائها متقلصة دون حركة.

تمرين تسلق الجبل

يعتبر التمرين التالي بعد تمرين “بلانك” في الشدة والقوة، حيث يمارسه الذين يستهدفون العديد من العضلات في جميع أنحاء الجسم أثناء حرق السعرات الحرارية.