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عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن

5 - مايو - 2021
انقاص الوزن

انقاص الوزن - تعبيرية

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اضاءت خبيرة التغذية الروسية إيرينا بيساريفا في مقابلة مع قناة “زفيزدا” التلفزيونية على العادات السيئة التي تمنع فقدان الوزن.

واشارت بيساريفا الى أنه قبل كل شيء، يجب على المرء أن يتخلى عن نمط قليل الحركة الذي يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويساهم في تراكم الدهون.

وتابعت “العادة السيئة الثانية هي تناول الفاكهة في الليل. يجب أن تؤكل الفاكهة في النصف الأول من اليوم حتى الساعة 4 مساءً، حيث أنها على الرغم من احتوائها على سكريات نباتية طبيعية، إلا أنها لا تزال عبارة عن جلوكوز وسكر الفواكه والسكروز، لذلك لا ينصح بتناولها في المساء. يمكن حدوث انتفاخ البطن. و هذا يساهم في زيادة الوزن”.

هناك عادة أخرى تتعارض مع فقدان الوزن وهي النوم متأخرًا. كما أوضحت الخبيرة، هذا يرجع إلى حقيقة أنه في هذا الوقت يتعافى الجسم، وتقوى المناعة، وتتوازن الهرمونات. وفقا لها، من الضروري للجسد أن يرتاح، ومن المهم النوم سبع إلى ثماني ساعات على الأقل في اليوم.

العادة السيئة التالية هي تناول الطعام بسرعة كبيرة. وحذرت من أنه “عندما نأكل بسرعة كبيرة، لا يكون لدى الجسم وقتاً لهضم الطعام، ولا يحدث الشبع. هناك احتمال أن نأكل أكثر بكثير مما نحتاج إليه بالفعل”.

كما أن عدم تناول وجبة الإفطار لا يساهم في فقدان الوزن. وأضافت بيساريفا أن بعض الناس يفضلون عدم تناول الطعام في الصباح، لكن من الضروري تناول وجبة خفيفة على الأقل، لأن الإفطار يبدأ في عملية التمثيل الغذائي ويعطي الطاقة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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