عادات يومية شائعة قد تضر بكليتيك

بينما نُولي اهتمامًا بالغًا لممارسة الرياضة والتغذية الجيدة والصحة العامة، غالبًا ما نتجاهل العادات اليومية الأكثر شيوعًا والتي قد تكون ضارة، وتُعيق العادات السيئة التي قد نمارسها يوميًا وظائف الكلى، وهي من أهم أعضاء الجسم، وهي المسئولة عن تنقية الدم والتخلص من الفضلات، ويمكن الحفاظ على صحة الكلى من خلال تعديل نمط الحياة وتجنب بعض العادات اليومية الضارة، وهو ما يوضحه تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

فيما يلى.. 9 عادات شائعة تُلحق الضرر بصحة الكلى لديك:

تناول الكثير من الملح

الملح ضروري، لكن الإفراط فيه قد يرفع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم يُرهق الكلى ويُتلف الأوعية الدموية الدقيقة داخلها، مما يمنعها من تنقية الدم بشكل صحيح، لذلك حاول تقليل الملح واستخدم الأعشاب أو التوابل لإضفاء نكهة مميزة على طعامك.

قلة الترطيب

يساعد شرب الكثير من الماء كليتيك على طرد السموم والفضلات من جسمك، فإذا لم تشرب كمية كافية من الماء، تتراكم هذه الفضلات وقد تُسبب حصوات الكلى أو التهاباتها، لذلك احرص على شرب ما لا يقل عن 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا للحفاظ على صحة كليتيك.

الإفراط في تناول مسكنات الألم

يتناول الكثيرون منا مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول لعلاج الصداع أو آلام الجسم، ولكن الإفراط في تناول هذه الأدوية أو تناولها بكميات كبيرة قد يضر بالكلى، حيث تُقلل مسكنات الألم من تدفق الدم إلى الكلى وتُسبب تلفًا مع مرور الوقت، لذلك تجنب العلاج الذاتي واحرص دائمًا على استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء.

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

تحتوي الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المعلبة والوجبات الجاهزة، على كميات كبيرة من الملح والسكر والدهون غير الصحية، وتزيد هذه المكونات من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكر، وكلها عوامل تُضر بالكلى، ويُعد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والوجبات المنزلية أفضل بكثير لصحة الكلى.

الافراط فى استهلاك البروتين

البروتين مهم لجسمك، لكن الإفراط في تناوله، وخاصةً من اللحوم، قد يُرهق كليتيك، وعندما يُحلل جسمك البروتين، يُنتج فضلات يجب على الكليتين تصفيتها، والإفراط في تناول البروتين يُرهق كليتيك، مما قد يُسبب تلفًا مع مرور الوقت، لذلك لا تفرط في شيء معين وتناول حتى الخيارات الصحية باعتدال ووزعها على وجباتك.

التدخين

يُقلل التدخين من تدفق الدم إلى الكليتين ويُلحق الضرر بأنسجتهما، ويُمكن أن يُسرع التدخين من تلف الكلى ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بها، لذلك يُفضل الإقلاع عن التدخين.

قلة النوم والتوتر

تحتاج الكلى إلى الراحة وهذا يحدث أثناء النوم، حيث تعمل على إصلاح نفسها، وقلة النوم أو سوء جودته قد يُسببان مشاكل في الكلى، كما يؤثر التوتر على ضغط الدم والصحة العامة، مما يُلحق الضرر غير المباشر بكليتيك، لذلك احرص على النوم الجيد لمدة 7-8 ساعات كل ليلة، وسيطر على التوتر بالاسترخاء أو ممارسة الرياضة.