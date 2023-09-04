الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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عادة يومية تسبب تصلب الشرايين والسكري

منذ 14 دقيقة
الجلوس لفترات طويلة قد تسبب العديد من الأمراض

الجلوس لفترات طويلة قد يسبب العديد من الأمراض

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يتطلب الوقاية من الأمراض الأخذ في الاعتبار العديد من الأمور منها النظام الغذائي وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الغير صحية.

وكشف استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة العلاجية الأردني مالك الجمزاوي عن مخاطر الجلوس لفترات طويلة عبر مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية بتطبيق “تيك توك”.

أوضح مالك: “يتسبب الجلوس لفترات طويلة في إصابة الجسم بالعديد من الأمراض، على سبيل المثال تصلب الشرايين والسكري وكفاءة القلب”.

تابع: “كما أن الجلوس لفترة طويلة له آثار سلبية على مختلف أعضاء الجسم، حيث يعمل على بطء سريان الدم داخل شرايين الجسم، وبالتالي تراكم الدهون داخل الشرايين”.

وأضاف الجمزاوي: “المشي يقلل نسبة هرمون يسمى (ليبيز)، بنسة 90%، وهذا الهرمون مسؤول عن تكسير وهضم الدهنيات، وبالتالي تزيد هذه الدهنيات داخل الشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين”.

قال استشاري أمراض القلب: “أن الجلوس لفترات طويلة من الممكن أن يساهم في زيادة في مقاومة الأنسولين والوزن أيضا”.

نصح الطبيب بضرورة المحافظة على الحركة الدائمة والمشي ولو لنصف ساعة يوميا، حتى نتجنب كل هذه المخاطر.

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