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عارض شائع يدل على إصابتك بـ"أوميكرون"

23 - يناير - 2022
أعراض كورونا- تعبيرية

أعراض كورونا- تعبيرية

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المتحورات السابقة من فيروس كورونا، كانت تثير أعراضا مثل الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم وصداع الرأس، لكن هناك أعراض خاصة بمتحور أوميكرون، الذي فرض نفسه بقوة، وانتشر في مختلف دول العالم، خلال فترة وجيزة.

وكشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور “أوميكرون” حتى قبل إجراء الاختبارات الطبية هو التهاب الحلق.

وقالت في مقابلة مع قناة “إن بي سي”: “لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة (بمتحور أوميكرون)”.

وحثت أروادي المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

بدوره قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي التهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.

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