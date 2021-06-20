عالجوا الأمراض الشائعة باستخدام النباتات المنزلية

تقوم بعض النباتات بتنظف الهواء وتساعد الأشخاص المصابين بالربو أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وفي هذا السياق، كشف خبراء عن كيفية تخفيف وعلاج المشاكل الصحية الشائعة باستخدام النباتات المنزلية الشعبية مثل الريحان ونبتة العنكبوت وأنواع أخرى تقوم بتقوية وتعزيز جهاز المناعة.

وفيما يلي أنواع النباتات التي لها مفعول قوي في علاج الأمراض المختلفة:

الريحان

يمتلك الريحان عددًا من الفوائد الصحية، حيث يقوم بتحسين الحالة المزاجية، كما يحتوي على اللينالول، وهو المكون الذي يعطي العشب رائحته المميزة، كما ثبت امتلاكه عددًا من التأثيرات الإيجابية على الجسم والجهاز المناعي.

نبتة العنكبوت

تعتبر نبتة العنكبوت، النوع المثالي عند بدء الاتجاه للبستنة؛ لأنها تساعد على تنظيف الهواء، بالتالي تساعد الأشخاص المصابين بالربو، ويمكن أيضًا أن تزيل حوالي 90 % من ”الفورمالدهيد“ الكيميائي من الهواء الذي يسبب السرطان، كما أنها تمتص السموم الضارة وتحطيم المركبات الكيميائية الضارة مثل أكسيد النيتروز وأول أكسيد الكربون و الفورمالديهايد والبنزين، التي يمكن أن تسبب ضيق التنفس وتفاقم أعراض الربو.

الغرنوقي

تساعد هذه النبتة في خفض ضغط الدم المرتفع، وتساعد زيوتها في تخفيف أعراض الإجهاد بفضل خصائص الاسترخاء التي تحقق التوازن للجهاز العصبي، كما أنها تساعد في تنظيم معدل ضربات القلب، وتعمل أيضًا كمضاد للميكروبات والالتهابات وهي مثالية أيضًا لمن يعانون من الربو.

نبات الثعبان

مثل نبات العنكبوت، تشتهر نبتة الثعابين أيضًا بقدرتها على تنظيف الهواء وامتصاص بعض أشكال الإشعاع، كما أنها الخيار المثالي لأولئك الذين يعملون من المنزل؛ لأنها تستطيع امتصاص الإشعاع من شاشات الكمبيوتر وأجهزة الواي فاي والتلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وتتمثل إحدى الخصائص الفريدة في قدرتها على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين أثناء الليل.

نبتة موز الجنة

يمكن أن تساعد في حل مشاكل الجهاز التنفسي، وخاصة الربو وحمى القش، وتستخدم على نطاق واسع في علاج احتقان الشعب الهوائية والتهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصمغ الموجود فيها على حماية بطانة الغشاء المخاطي من التهيج ويخفف من التشنجات؛ لذا فهي علاج مثالي للسعال الجاف.

اللافندر

يشتهر اللافندر بتحسين نوعية النوم وجودته ويمكن أن يقلل أيضًا من القلق ويساعد جهاز المناعة، كما تساعد رائحته على الشعور بالسعادة ويمكن أن يكون لها تأثير مهدئ على المشاعر، ويساعد على تخفيف مشاعر القلق، مما يسمح بالنوم بشكل أفضل وهو ما يحسن نظام المناعة.

جذور العرقسوس

تمتلك جذر العرقسوس خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد أيضًا في تهدئة السعال الجاف والتهابات الصدر والتهاب الحلق، فضلاً عن علاج الربو وحمى القش.