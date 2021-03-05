عبر الصراخ ... ابتكار اختبار جديد لرصد كورونا

تتمّ اختبارات الكشف عن كوفيد عبرمسح الجزء العلوي من الأنف، في التجويف الأنفي أو في الجزء الخلفي من الحلق، وكلا الخيارين مزعجين وغير مريحين.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

هناك العديد من الطرق الجديدة التي يتم تطويرها كبدائل، بما في ذلك اختبارات اللعاب واختبارات البول والآن، “اختبار الصراخ”.

طور المخترع الهولندي بيتر فان ويز طريقة لتحليل جزيئات الزفير من نفس الشخص بحثاً عن علامات الفيروس التاجي.

ولكن للحصول على ما يكفي من الجسيمات ولضمان اكتشاف الفيروس ، يجب على الأشخاص الذين يتم اختبارهم الصراخ أو الغناء بأعلى صوتهم في كابينة مغلقة.

يقوم جهاز تنقية الهواء الصناعي بجمع جميع الجسيمات المنبعثة ، والتي يتم تحليلها بعد ذلك لتحديد ما إذا كان الفيروس متوفر أم لا.

وقال فان ويز لرويترز: “إذا كنت مصاباً بفيروس كورونا ومعدياً ثمّ صرخت بأعلى صوتك فأنت تنشر عشرات الآلاف من الجسيمات التي تحتوي على فيروس كورونا”.

أنشأ فان ويز، وهو رجل أعمال، مركزه، بجوار مركز اختبار الفيروسات التاجية في أمستردام لتجربة اختراعه على الأشخاص الذين تم اختبارهم للتو.

وقالت ثريا أسعود ، 25 عاماً ، والتي احتاجت إلى دليل على اختبار فيروس كورونا سلبي لرحلة إلى إسبانيا: “من الجيد دائماً أن تصرخ، عندما لا يستطيع أحد سماعك”.

يقول فان ويز أنه على الرغم من اكتشاف الكثير من الجسيمات الصغيرة على ملابس الشخص وأنفاسه ، تظهر العدوى ككتلة حول حجم الفيروس التاجي. تستغرق العملية حوالي ثلاث دقائق.

يتم تحديد الفيروس من خلال حجمه باستخدام جهاز تحجيم مقياس النانومتر.

يرى فان ويز الجهاز كأداة فحص مفيدة محتملة في الحفلات الموسيقية أو المطارات أو المدارس أو المكاتب.

وقال المتحدث باسم جيرت ويسترهويس من المعهد الوطني للصحة في هولندا (RIVM) ، الذي لم يشارك في المشروع ، أنه يبحث حالياً في مجموعة من استراتيجيات الاختبار وبأنه سيرحب باختبار سريع وفعال ودقيق للغاية.

وقال:” لا يمكننا أن نعرف كيف يعمل هذا الجهاز لأننا لا نعرف سوى القليل عنه حتى الآن.”

وفي الشهر الماضي، تمت الموافقة على اختبار التنفس الذي يتطلب من المشارك أن ينفخ في أنبوب من قبل السلطات الصحية في أمستردام ، ولكن لم يتم طرحه بعد على الصعيد الوطني بسبب مشاكل مع ” السلبيات الكاذبة”.

يعمل فان ويز مع شركة خاصة لحشد الأدلة لاستراتيجيته.

قالت السيدة أسعود ، وهي في طريقها إلى إسبانيا، في كلتا الحالتين، كانت التجربة عبر آلة فان ويز ممتعة.

“أعتقد أنها طريقة جيدة للتأمل أيضاً … إنها ممتعة!”

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