عدة طرق لتنحيف الوجه دون جراحة.. تعرفي عليها

مع اقتراب فصل الصيف تعاني الكثير من السيدات من مشكلة ظهور بعض الدهون في وجهها، وتسعى السيدات لتنحيف وجهها في فصل الصيف، من خلال العمليات ولكن نقدم لكم دراسة جديدة تساعد على التخلص منها بطرق غير جراحية.

وأشارت دراسة أجريت في” National Library of Medecine” في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن ممارسة بعض تمارين الوجه تساعد على تحسين شكله وتنشيط عضلاته والحد من ظهور علامات الشيخوخة عليه، وفي هذا السياق ذكر تقرير الدراسة أنه من المهم جداً الحرص على الابتسام بين الحين والآخر، وأوضح أن هذا يساهم في اذابة الدهون التي تتجمع تحديداً في منطقة الخدود.

ويقدم بعض الخبراء النصائح الغذائية ومنها ضرورة تناول المأكولات التي تحتوي على الألياف، فهذا يؤدي إلى الحد من الشعور بالجوع ويسرع عملية خسارة الوزن، ما يساهم في تنحيف الوجه مع مرور الوقت.

ومن أجل تنحيف الوجه بسهولة ومن دون جراحة من المهم الانتباه إلى نوعية النوم، فالأرق وعدم النوم لساعات كافية يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول أو هرمون التوتر في الجسم.