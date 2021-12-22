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عدد الخطوات اللازمة يوميا لإطالة العمر والحفاظ على الصحة

22 - ديسمبر - 2021
فوائد عديدة للمشي

فوائد عديدة للمشي

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من المعروف أن فوائد المشي لا تقتصر على المساعدة على فقدان الوزن فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشمل تحسين المزاج وتخفيف التوتر وتعزيز الإبداع.

توصلت مجموعة من الباحثين والأطباء إلى استنتاج بشأن العدد الأمثل للخطوات يوميًا للحفاظ على الصحة الجسدية للإنسان.

ونقلت صحيفة “Times of India” نتائج الدراسة التي أشرف عليها طاقم طبي بقيادة الدكتور بيدرو سان موريس الذي أشار أن العدد الأمثل للخطوات يوميًا للحفاظ على الصحة هو نحو 4000 خطوة.

ووجد الخبراء أنه على الرغم من أن 10000 خطوة في اليوم تعتبر المعيار القياسي، إلا أن 4000 خطوة كافية لخفض معدل الوفيات إلى النصف بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى هذا القدر من النشاط البدني يكفي لإطالة حياة صحية بنسبة 20٪ مقارنة بأولئك الذين لديهم القليل من النشاط البدني.

وفي الوقت نفسه، اعتبر الدكتور بهافين دزهانكاريا إلى أن الجري ليس ضروريًا – يكفي مجرد المشي لمسافات طويلة. في هذه الحالة ، يُنصح بتنويع المشي ، وتغيير وتيرة وسرعة المشي، أو محاولة التأمل أثناء التنقل.

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