عدم انتظام ضربات القلب.. ماذا نعرف عن أعراضه ودرجة خطورته؟

تتعدد الأمراض والحالات الصحية التي تعرّض قلب الانسان للخطر، منها انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكولسترول الضار. كما أنّ هناك أمراضًا مباشرة تصيب أجزاء في القلب منها التهاب عضلة القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

وتحيي المنظمات الصحية الأسبوع العالمي لعدم انتظام ضربات القلب خلال شهر حزيران، بهدف زيادة الوعي بأعراضه واكتشافه في الوقت المناسب.

إنّ عدم انتظام ضربات القلب هو حالة تؤثر على إيقاع ضربات القلب ما يعني النمط غير المنتظم لنبضك أو ضربات قلبك.

وخلال الحدث، الذي يعرف أيضا باسم أسبوع إيقاع القلب العالمي، يسعى تحالف عدم انتظام ضربات القلب إلى نشر معلومات إضافية حول هذه الحالة القلبية وأشهر أعراضها وكيفية تجنب الإصابة بها.

ما هو عدم انتظام ضربات القلب؟

إنّ عدم انتظام ضربات القلب يعني أن قلبك خارج إيقاعه المعتاد، بحيث تشعر وكأن قلبك تخطى خفقانًا أو أضاف نبضة، ليبدو وكأنه ينبض بسرعة كبيرة وهو ما يسميه الأطباء “تسرع القلب”، أو بطيئًا جدًا ويُسمى “بطء القلب”، أو قد لا تلاحظ أي شيء.

وشرح الدكتور أجيت ميهتا، طبيب القلب التداخلي: “عندما تتعثر الإشارات الكهربائية في قلبنا التي تنسق ضربات القلب وتفشل في العمل بشكل صحيح يحدث اضطراب في القلب”.

وتؤدي الإشارة الخاطئة إلى عدم انتظام ضربات القلب، وأسرع من إيقاعها الطبيعي الذي يتراوح من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، ما يسمى “عدم انتظام دقات القلب”، وعندما يكون الإيقاع بطيئًا جدًا مقارنة بمتوسط الإيقاع يسمى “بطء القلب”.

عادة يشعر الشخص عند عدم انتظام ضربات القلب برفرفة خفيفة في القلب، ومع ذلك قد تؤدي بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب إلى فشل القلب والإغماء والسكتة القلبية المفاجئة، وحتى السكتة الدماغية.

يتحكم نظام معقد من الصمامات والعقد والغرف داخل القلب في كيفية ووقت ضخ الدم، وقد تتغير أنماط ضربات القلب لاحقًا إذا تعرضت وظائف هذا النظام الحيوي للخطر أو التعطل أو التلف.

وأسباب هذه الحالة هي أن بعض الخفقان يحدث بسبب الانقباضات المبكرة للغرف العلوية للقلب المعروفة باسم “الأذينين”، وهذا يبدو وكأنه ضياع ضربات القلب، وغالبًا يتبعه تقلص قوي بشكل ملحوظ حيث تقوم الغرف السفلية المسماة “البطينين” بإزالة الدم الزائد المتراكم أثناء التوقف.

تحدث معظم خفقان القلب نتيجة لانقطاع بسيط في إيقاع القلب، ولكن القليل منها قد يعكس اضطرابًا كامنًا في القلب والأوعية الدموية.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

ذكر موقع timesofindia أن أعراض عدم انتظام ضربات القلب بشكل عام تشمل ما يلي:

– سرعة ضربات القلب (الخفقان)

– إعياء

– الدوخة

– نوبات الإغماء

– ضيق في التنفس

– ألم صدر

– الموت القلبي المفاجئ

طرق الحفاظ على نبضات القلب منتظمة

لا يرتبط عدم انتظام ضربات القلب بأي فئة عمرية محددة، وإن كان الشباب أكثر إصابة بهذه الحالة القلبية بسبب نمط حياتهم السلبي وغير المنظم وإصابة شريحة كبيرة منهم بأمراض والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين.

عندما يصل اهتزاز القلب إلى 165 أو يتجاوز 200 تصبح ضرباته غير منتظمة، وفي مثل هذه الحالة يوصي الأطباء بإجراء تغييرات إيجابية في نمط الحياة، لتشمل:

– تناول نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفاكهة والأسماك والبروتينات النباتية.

– الالتزام بالوجبات المغذية التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون المشبعة والمتحولة.

– الحفاظ على الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة.

– الحفاظ على وزن صحي.

– ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على النشاط البدني.

– الامتناع عن التدخين وشرب الكحول.

– خفض استهلاك الكافيين

– السيطرة على التوتر، وينصح بالتأمل بانتظام لتقليل مستويات التوتر.