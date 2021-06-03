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عدوى اختراقية.. تسجيل 5 حالات بكورونا في "كوريا الجنوبية" رغم تلقيهم جرعتي "فايزر"!

3 - يونيو - 2021
لقاح فايزر

لقاح فايزر

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات أخرى من “العدوى الاختراقية” بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الكلي لتلك الحالات إلى 9 حالات.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن جميع حالات “العدوى الاختراقية” الجديدة التي أبلغت الوكالة عنها اليوم كانت قد تلقت جرعتين من لقاح “فايزر”.

يذكر أن “العدوى الاختراقية” تحدث عندما تظهر نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية إما بين تلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية من اللقاح، أو بعد تلقي الجرعتين كاملتين.

ويشار إلى أن جميع الأشخاص الخمسة تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاما، وكان ثلاثة منهم من الإناث والاثنان الآخران من الذكور.

وأوضحت الوكالة أن حالات العدوى الاختراقية المماثلة ستزداد مع تسريع حملة التطعيم الوطنية، مضيفة أنه حتى من يتلقى الجرعتين كاملتين يجب عليه ارتداء كمامة الوجه.

وذكرت الوكالة أنه حتى بعد تلقي التطعيم الكامل، فمن الممكن أن يصاب الشخص بالفيروس. لكنها أشارت إلى أن أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم أصيبوا بالعدوى الاختراقية كانت لديهم أعراض خفيفة أو بدون أعراض.

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