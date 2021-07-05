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عرق السوس.. سلاح فعال للقضاء على الفيروسات

5 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 10:55 صباحًا
بائع عرق سوس

بائع عرق سوس

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“سلاح” جديد اكتشفه باحثون يمكنه القضاء على أخطر الفيروسات، الا وهو عرق السوس، وهذا المنتج عضوي بالكامل، اكتشفه علماء من مستشفى جامعة إيسن.

وفقًا للخبراء، إن هذه المادة هي حمض الجلسرهيزيك، الموجود بكميات كبيرة في جذر عرق السوس، أظهرت الدراسات أن هذه المادة تقضي تمامًا على الفيروسات وعدوى فيروس كورونا.

وبيّنت التجارب أن مستخلص عرق السوس يحد من تأثير فيروس كورونا  حسب موقع “ميديك فوروم”.

بالإضافة إلى تأثيره الفعال على الالتهابات، فإن حمض الجلسرهيزيك له خصائص مضادة للالتهابات، مما يقلل من كمية الالتهاب في الجسم.

 

    المصدر :
  • سبوتنيك

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