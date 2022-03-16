عشبة المعجزة.. فوائد مذهلة لطرد السموم من الجسم للـ “إسبغول”

تعرف عشبة المعجزة او نبتة الإسبغول، بأنها من أكثر النباتات فائدة لجسم الإنسان، بسبب خصائصها المفيدة لفقدان الوزن بشكل فعّال وإزالة السموم من الجهاز الهضمي، كما تساعد على امتصاص الماء من المعدة وكذلك الكولسترول الضارّ والكربوهيدرات الزائدة والمعادن الثقيلة للأمعاء.

وتتم زراعة الإسبغول في آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، فيما تُعرف بالعديد من الأسماء الأخرى مثل: بذور الغلاية، حبوب البراغمات، لسان الحمل والسيليوم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، هناك العديد من الفوائد لعشبة الإسبغول، وأهمها ما يأتي:

1. تحافظ على نسبة السكر في الدم لمرضى السكري

يجب على مرضى السكري الانتباه إلى نظامهم الغذائي، وذلك من أجل السيطرة على مستويات السكر في الدم.

ويساعد تناول مكملات الألياف الغذائية مثل تلك الموجودة في عشبة الأسبغول في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وخفض مستويات الأنسولين.

وبينت دراسة قدرة عشبة الإسبيغول على تقليل مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، والحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ.

2. تحسن صحة الجهاز الهضمي

بما أن عشبة الإسبغول تعد مادة ملينة فهذا يعني أنها قادرة على امتصاص الماء في أمعائك وبالتالي جعل حركات الأمعاء أسهل بكثير، هذا بدوره يساعد في تعزيز التبرز دون زيادة انتفاخ البطن.

من الممكن إضافة هذه العشبة إلى نظامك الغذائي من أجل المساعدة في تعزيز حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي.

وبينت دراسة أن تناول عشبة الإسبغول لمدة أسبوعين ساهم في زيادة حركة الأمعاء، والتخلص من الإمساك المزمن.

3. تخفيف الإمساك

تستخدم عشبة الإسبغول كملين للإمساك، حيث تعمل عن طريق زيادة حجم البراز وبالتالي التخفيف من الإمساك.

تعمل هذه العشبة في البداية عن طريق الارتباط بالطعام المهضوم جزئيًا الذي يمر من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ثم تساعد على امتصاص الماء مما يزيد من حجم البراز، ويقلل من مشكلة الإمساك.

أظهرت دراسة أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في عشبة الإسبغول لها تأثير أكبر من الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في نخالة القمح على الصورة النهاية للبراز، وقدرتها على التخلص من مشكلة الإمساك.

4. تخفض مستويات الكولسترول

عشبة الإسبغول قادرة على الارتباط مع الدهون والأحماض الصفراوية مما يعزز إفرازها من جسمك، وبالتالي يقوم الكبد باستخدام الكوليستيرول لإنتاج المزيد منها مما يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

أثبتت دراسة أن تناول عشبة الإسبغول لمدة 8 أسابيع ساهم في خفض نسبة الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد لدى مرضى السكري.

5. تساعد على إنقاص الوزن

تساعد الألياف الموجودة في عشبة الإسبغول والتي تشكل مركبات لزجة في داخل الأمعاء على التحكم في الشهية، وبالتالي المساعدة على إنقاص الوزن.

أظهرت دراسة أن تناول عشبة الإسبغول قبل الإفطار والغداء أدى إلى خفض كبير في الجوع، وزيادة الشبع بين الوجبات.

الاثار الجانبية لعشبة الإسبغول

عليك مراجعة الطبيب على الفور إذا لاحظت بعض علامات رد الفعل التحسسي لهذه العشبة، وأهمها:

صعوبة في التنفس.

تورم في الوجه أو اللسان أو الشفتان أو الحلق.

إمساك يستمر لمدة أكثر من 7 أيام.

نزيف في المستقيم.

ألم شديد في المعدة.

غازات المتكررة.

استفراغ أو غثيان.