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عقار ثوري في عالم الطب ... كيف يقلل الوفيات بسرطان الثدي؟

28 - فبراير - 2021
سرطان الثدي

سرطان الثدي

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ستستفيد آلاف النساء المصابات بسرطان الثدي غير القابل للشفاء من دواء جديد يقلل من احتمال الوفيات ويزيد العمر المتوقع لهن تحت الرعاية الصحية.

ووافقت هيئة الصحة البريطانية على استخدام عقار الريبوسيكليب، المعروفة أيضًا باسم Kisqali والذي يمكن أن يزيد العمر المتوقع لمريضات سرطان الثدي بنحو 8 أشهر.

ويمكن أن يؤخر العلاج اليومي بهذا العقار من تطور سرطان الثدي والنقطة التي تحتاج فيها المريضة للبدء بالعلاج الكيميائي، ويمكن استخدامه مع عقار Fulvestrant لعلاج مستقبلات الهرمون الإيجابي في حالات سرطان الثدي المتقدم.

وقالت ديليث مورغان من الجمعية الخيرية لسرطان الثدي في بريطانيا “هذا العلاج سيجلب الأمل لآلاف النساء المصابات بسرطان الثدي الثانوي المستعصي، ويمنحهن المزيد من الوقت للعيش بشكل جيد”.

وبالإضافة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع للمريضة، يمكن أن تساعد هذه التركيبة الدوائية المبتكرة في تأخير الحاجة إلى العلاج الكيميائي وآثاره الجانبية المنهكة.

ووجدت تجربة سريرية أن الريبوسيكليب بالإضافة إلى الفولفيسترانت يمنع الأورام من النمو بمعدل 14.6 شهرًا، بزيادة من 9.1 شهرًا عند العلاج بالفولفيسترانت وحده، كما عاشت المريضات اللواتي خضعن لهذا العلاج 40.2 شهراً في المتوسط بزيادة من 32.5 شهر.

ويعمل الريبوسيكليب عن طريق تعطيل البروتينات في الخلايا السرطانية، ومنعها من الانقسام والنمو، ويتم إعطاؤه على شكل 3 أقراص عيار 200 مجم مرة واحدة يوميًا لمدة 21 يومًا متتاليًا، تليها 7 أيام من العلاج قبل تكرار الدورة العلاجية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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