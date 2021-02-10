عقار جديد يدخل معركة كورونا في الولايات المتحدة

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال تكثيف عملية التطعيم باستخدام اللقاحات المضادة .

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة “FDA”، الثلاثاء، الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة “إيلي ليلي” يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.

وذكرت الشركة في بيان إن العقار حصل على الموافقة “لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لمرضى كوفيد-19، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والمعرضين للإصابة بدرجة حادة من كوفيد-19 و/أو الدخول إلى المستشفى”.

يذكر أن عقار الشركة المكون من نوعين من الأجسام المضادة، هما: “bamlanivimab” و”etesevimab”، قد ساهم في تقليل نسبة الوفاة أو دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات بنسبة 70 في المئة، وفقا لما أظهرته نتائج تجارب سريرية في يناير الماضي.

ويطمح جو بايدن إلى تطعيم 100 مليون أميركي خلال أول 100 يوم من عمر إدارته، وهي مهلة تنتهي يوم 29 إبريل، علما أن معدل التطعيم اليومي حاليا يفوق المليون بقليل، ما يعني أن على الإدارة الأميركية رفع المعدل إلى أكثر من مليون ونصف المليون يوميا، وهي خطة وصفها كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، بأنها “طموحة”.