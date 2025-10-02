عقار مستخلص من القنب يتفوق على المواد الأفيونية في علاج آلام أسفل الظهر

قال باحثون إن عقارا تجريبيا مستخلصا من القنب كان، خلال تجربتين في المراحل النهائية، أكثر أمانا وفعالية في تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة مقارنة مع العلاجات الوهمية والعلاج بالمواد الأفيونية.

وجاء في تقارير منفصلة عن التجربتين أن العلاج بعقار (فير-01) المستخلص من نبات القنب والذي طورته شركة فيرتانيكال، ومقرها ميونيخ، أدى أيضا إلى تحسين اضطرابات النوم المرتبطة بالألم وتعزيز الأداء البدني للمرضى وجودة حياتهم.

وقال الدكتور تشارلز أرجوف من كلية طب ألباني بنيويورك والذي شارك في إعداد أحد التقارير في بيان “قد يغير فير-01 طريقة رعايتنا للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة”.

وأضاف أرجوف وهو الرئيس السابق للأكاديمية الأمريكية لطب علاج الألم “تمنح نتائج دراسات المرحلة الثالثة الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة، قد يخفف فير-01، في حال اعتماده، الألم بفعالية مع تفادي تحديات السلامة الرئيسية للعلاجات الحالية”.

وفي إحدى التجارب العشوائية التي أجريت على 820 مريضا يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، لوحظ تحسن مع استخدام فير-01 مقارنة بالعلاج الوهمي بعد 12 أسبوعا، واستمر هذا التحسن على مدى 12 شهرا من العلاج.

وأفاد الباحثون في دورية (نيتشر ميديسين) أن المجموعة التي تناولت عقار فير-01 قالت إن الألم خف بنحو ثلاث نقاط على مقياس من 10 نقاط في المتوسط.

وأضاف الباحثون أن المجموعة تحدثت أيضا عن تحسن أكبر بكثير في جودة النوم والوظائف الحيوية مقارنة بمجموعة تناولت علاجات وهمية.

وقارنت دراسة ثانية في المرحلة الثالثة، ونُشرت في دورية (بين اند ثيرابي) أو “الألم والعلاج”، العقار المستخلص من القنب مع المواد الأفيونية لدى 384 مريضا يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

وتحدث المرضى الذين تناولوا فير-01 عن قدرة فائقة على الحد من الألم وإمساك أخف واستخدام أقل للملينات ونوم أفضل مقارنة بالمرضى الذين يتناولون المواد الأفيونية.

وذكر الباحثون أن تراجع الألم مع فير-01 كان واضحا في التجربتين، وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من آلام شديدة أو آلام ناجمة عن مشاكل الأعصاب.