الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقار مستخلص من القنب يتفوق على المواد الأفيونية في علاج آلام أسفل الظهر

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2025 10:05 مساءً
آلام أسفل الظهر

آلام أسفل الظهر

A A A
طباعة المقال

قال باحثون إن عقارا تجريبيا مستخلصا من القنب كان، خلال تجربتين في المراحل النهائية، أكثر أمانا وفعالية في تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة مقارنة مع العلاجات الوهمية والعلاج بالمواد الأفيونية.

وجاء في تقارير منفصلة عن التجربتين أن العلاج بعقار (فير-01) المستخلص من نبات القنب والذي طورته شركة فيرتانيكال، ومقرها ميونيخ، أدى أيضا إلى تحسين اضطرابات النوم المرتبطة بالألم وتعزيز الأداء البدني للمرضى وجودة حياتهم.

وقال الدكتور تشارلز أرجوف من كلية طب ألباني بنيويورك والذي شارك في إعداد أحد التقارير في بيان “قد يغير فير-01 طريقة رعايتنا للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة”.

وأضاف أرجوف وهو الرئيس السابق للأكاديمية الأمريكية لطب علاج الألم “تمنح نتائج دراسات المرحلة الثالثة الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة، قد يخفف فير-01، في حال اعتماده، الألم بفعالية مع تفادي تحديات السلامة الرئيسية للعلاجات الحالية”.

وفي إحدى التجارب العشوائية التي أجريت على 820 مريضا يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، لوحظ تحسن مع استخدام فير-01 مقارنة بالعلاج الوهمي بعد 12 أسبوعا، واستمر هذا التحسن على مدى 12 شهرا من العلاج.

وأفاد الباحثون في دورية (نيتشر ميديسين) أن المجموعة التي تناولت عقار فير-01 قالت إن الألم خف بنحو ثلاث نقاط على مقياس من 10 نقاط في المتوسط.

وأضاف الباحثون أن المجموعة تحدثت أيضا عن تحسن أكبر بكثير في جودة النوم والوظائف الحيوية مقارنة بمجموعة تناولت علاجات وهمية.

وقارنت دراسة ثانية في المرحلة الثالثة، ونُشرت في دورية (بين اند ثيرابي) أو “الألم والعلاج”، العقار المستخلص من القنب مع المواد الأفيونية لدى 384 مريضا يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

وتحدث المرضى الذين تناولوا فير-01 عن قدرة فائقة على الحد من الألم وإمساك أخف واستخدام أقل للملينات ونوم أفضل مقارنة بالمرضى الذين يتناولون المواد الأفيونية.

وذكر الباحثون أن تراجع الألم مع فير-01 كان واضحا في التجربتين، وخاصة لدى المرضى الذين يعانون من آلام شديدة أو آلام ناجمة عن مشاكل الأعصاب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

الكاكاو و صحة القلب
الكاكاو وصحة القلب: حقيقة طبية أم مجرد خرافة؟
التهاب المفاصل- تعبيرية
دراسة: جرعة منخفضة من الإشعاع تخفف آلام التهاب المفاصل بأمان
مريضة بالسرطان تستعد لإجراء فحص إشعاعي في العاصمة البريطانية لندن
هل العلاج الإشعاعي خيار آمن في علاج اضطراب ضربات القلب؟

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب