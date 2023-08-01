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علاجات طبيعية لعلاج انتفاخ البطن

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2023 8:53 صباحًا
انتفاخ البطن- تعبيرية

انتفاخ البطن- تعبيرية

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الانتفاخ بعد الأكل مشكلة شائعة تنتج عادة عن تراكم الغازات في مكان ما في الجهاز الهضمي.

ويحدث انتفاخ البطن عندما يتعرض البطن للامتلاء والضيق، ويمكن أن يجعل الحركة غير مريحة بالإضافة إلى الشعور بالغثيان في بعض الأحيان.

ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالات صحية مثل الإمساك وعدم تحمل الطعام ومتلازمة القولون العصبي، أو اقتراب فترة الطمث.

وفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، قالت أخصائية التغذية البريطانية جو ترافرز: “يحدث الانتفاخ بسبب خلل في بكتيريا الأمعاء، نظرًا لأن الجهاز الهضمي لا يستطيع هضم الألياف”.

وتابعت: “ومع ذلك، إذا لم يكن لديك ما يكفي من البكتيريا النافعة، فإن بعض أنواع الألياف يمكن أن تتخمر وتتسبب في إنتاج الغازات، ما يؤدي إلى الانتفاخ”.

وهناك 3 علاجات طبيعية يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الأمعاء، وتقليل خطر الانتفاخ.

1. الأطعمة المخمرة

يساعد تناول الأطعمة المخمرة على نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، ما يُثبط نمو الكائنات الضارة، فضلا عن احتوائها على كمية عالية من الخميرة التي تعمل بشكل صحيج مع البكتيريا، وتشمل، الكيمتشي والزبادي، وفول الصويا.

2. التوت

يحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل البوليفينول، الذي يمتلك خصائص وتأثيرات مفيدة على جدار الأمعاء، ويمكن أن يؤثر أيضًا على تكوين ميكروبيوم الأمعاء.

3. ممارسة التمارين الرياضية

إذا كنت تشعر بالانتفاخ، فإن ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل المشي، وترطيب الجسم بشكل صحيح، وتناول كميات أصغر من الطعام.

لتقليل الانتفاخ، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أيضًا، بضرورة مضغ الطعام جيدًا، وغلق الفم لتجنب ابتلاع الهواء، إضافة إلى، شرب الكثير من الماء.

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