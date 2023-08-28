علاجات منزلية تقلل من أعراض ارتجاع المريء

ارتجاع المريء يحدث عندما يعود جزء من محتويات المعدة إليه، ما يسبب حرقة وألم في الصدر والحلق، ويمكن أن تكون هذه الحال الصحيّة مزعجة وتؤثّر على نمط الحياة، لكن الخبر الجيد هو أن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين الحالة.

مكوّنات منزليّة للسيطرة على الإرتداد المعدي المريئي

صودا الخبز: يمكن أن تساعد صودا الخبز في تحييد الحمض الموجود في المريء وتخفيف الحرقة.

الخردل: يعتبر الخردل مضادًا للأكسدة ومضادًا للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة الأعراض المرتبطة بارتجاع المريء.

شاي الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل مهدئًا طبيعيًا للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تخفيف الحرقة والانتفاخ المرتبطة بارتجاع المريء.

اللبن: يمكن أن يساعد اللبن في تهدئة المعدة وتقليل الحموضة.

عصير الصبار: يعتبر عصير الصبار مهدئًا طبيعيًا للجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تخفيف العوارض المرتبطة بارتجاع المريء.

أوراق الريحان: تعتبر أوراق الريحان مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الحرقة.

بذور الكمون: تعتبر بذور الكمون مهدئة للجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في تخفيف الحرقة والانتفاخ المرتبطة بارتجاع المريء.