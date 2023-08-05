علاجات منزلية لخسارة الوزن في أسبوعين

يضطر بعض الأشخاص لاستخدام الأدوية والعقاقير لخسارة الوزن، بالرغم من وجود علاجات منزلية تساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي في أقل من أسبوعين، فهي تساعد بلا شك في حرق الدهون وتساعد في أن تصبح رحلة إنقاص الوزن أسرع وأكثر سلاسة.

طرق طبيعية لخسارة الوزن بشكل طبيعي في المنزل:

خل التفاح كعلاج منزلي لفقدان الوزن

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح 1 كوب ماء دافئ العسل (اختياري)

طريقة التحضير

أضفي ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ. نخلط جيداً ونضيف إليها بعض العسل (اختياري). شرب هذا الخليط مرتين يوميا.

الشاي الأخضر كعلاج منزلي لفقدان الوزن

1 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر 1 كوب ماء ساخن

طريقة التحضير

أضفي ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى كوب من الماء الساخن. يترك لمدة 5 إلى 7 دقائق ويصفى. شرب الشاي الأخضر مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

الليمون والعسل كعلاج منزلي لفقدان الوزن

نصف ليمون 1 ملعقة صغيرة عسل 1 كوب ماء دافئ

طريقة التحضير

إضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل. اشربيه مرتين يوميا.

عصير البقدونس كعلاج منزلي لفقدان الوزن

1 كوب من أوراق البقدونس نصف كوب ماء ½ ليمون العسل (اختياري)

طريقة التحضير

غسل أوراق البقدونس وامزجها. إضافة إلى الخليط عصير نصف ليمونة وعسل. اشربي الخليط على معدة فارغة. أشربة مرة واحدة كل صباح لمدة 5 أيام ثم مرة أخرى بعد استراحة لمدة 10 أيام.

أوراق الكاري كعلاج منزلي لفقدان الوزن

اغسل 7-8 أوراق كاري جيدًا. تستهلكها كل صباح على معدة فارغة. يجب أن تفعلي هذا يوميًا لبضعة أيام.

القرفة للتنحيف

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة 1 كوب ماء دافئ ½ ليمون عسل

طريقة التحضير

أضفي ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء الدافئ. نضيف عصير نصف ليمونة إلى هذا ويخلط جيدا. أضفي العسل إلى هذا الخليط واستهلكه. اشربي مرة واحدة يوميا على معدة فارغة.

الزنجبيل لفقدان الوزن

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور 1 كوب ماء ساخن عسل

طريقة التحضير

أضفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء الساخن. يترك لمدة 7 دقائق ويصفى. أضفي القليل من العسل إلى شاي الزنجبيل واخلطي جيدًا. تناوله قبل أن يصبح باردًا. شرب ثلاث مرات يوميا ويفضل قبل كل وجبة.

زيت جوز الهند لإنقاص الوزن

استهلك ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر. يمكنك أيضًا إضافة زيت جوز الهند كتوابل لإضفاء نكهة على السلطات والأطباق. يجب أن تستهلك زيت جوز الهند مرة واحدة يوميًا.

الشاي الصيني الأسود

1 ملعقة صغيرة من شاي أولونغ 1 كوب ماء ساخن عسل

طريقة التحضير

أضفي ملعقة صغيرة من شاي أولونغ إلى كوب من الماء الساخن. نقع لمدة 7 دقائق ثم يصفى. اتركه ليبرد لفترة من الوقت. أضفي القليل من العسل إليه واستهلكه على الفور. اشربي شاي أولونغ ثلاث مرات يوميًا.