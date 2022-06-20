علاجات منزلية مذهلة باستخدام القرفة

تعد القرفة مصدرا للمغنيزيوم والحديد والكالسيوم والألياف، وتحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل السينامالديد الذي له خصائص مضادة لتلاصق الصفيحات وتشكل الجلطات.

وذكر تقرير لموقع “أونلي ماي هيلث” الصحي أن القرفة ليست مجرد نوع من التوابل القوية، ولكن يمكن أيضا استخدامها لكثير من العلاجات المنزلية للعديد من مشاكل الحياة اليومية.

وذكر الخبراء أن لصق عجينة سميكة من القرفة والعسل والماء على المفاصل الملتهبة يخفف من آلام المفاصل ويحمي من الوجع، كما أن خليطا من القرفة مع عصير الليمون يساعد في علاج حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء في غضون أيام قليلة.

ويحمي وضع مسحوق القرفة الممزوج مع زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو زيت الزيتون، على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو، من تساقط الشعر كما يعطي الشعر حياة جديدة، كما تستخدم القرفة لتحسين مظهر البشرة وتفتيح لونها، وذلك عن طريق عجينة من مسحوق القرفة والعسل وتطبيقها على البشرة ثم غسلها .

ويمكن السيطرة على السمنة وزيادة الوزن بتحضير مغلي القرفة، وذلك بغلي قطعة صغيرة من عود القرفة في الماء على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، وشربه صباحا وعلى معدة فارغة، كما يساعد على القضاء على رائحة الفم الكريهة.

ولعلاج السعال توضع مقادير متساوية من مسحوق القرفة ومسحوق القرنفل في كوب من الماء المغلي، بالإضافة إلى نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل، ثم يصفى هذا الخليط ويشرب، كما يُعالج الصداع بشرب مغلي القرفة، ويساعد وضع عجينة من القرفة والماء على الجبهة في تسكين الصداع.

ويمكن تجنب الأرق عن طريق تناول القرفة، حيث أن شرب مغلي القرفة قبل النوم يساعد على النوم بشكل أسرع ويسمح بنوم مريح، كما أن غلي القليل من مسحوق القرفة مع القليل من مسحوق الفلفل الأسود مع إضافة القليل من العسل، يعد خلطة سحرية من شأنها أن تخفف وتهدئ آلام الحلق وتنهي الأوجاع.