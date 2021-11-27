علاج السبب الجذري لشيب الشعر متواجد في منازلكم

ارتبط ظهور الشعر الرمادي تاريخياً بالشيخوخة، وهناك أدلة متزايدة على أن إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يؤخر العملية إن لم يعكسها بشكل كامل. وقد يؤدي دمج بذرة واحدة في نظامك الغذائي إلى حل السبب الجذري للشيب.

ولطالما سعى الباحثون للكشف عن الآليات البيولوجية التي تقوم عليها عملية الشيب. ومن المعروف أن الشيب هو النتيجة النهائية لنقص الخلايا الصباغية التي تعطي الشعر لونه، ومع ذلك، لا يزال سبب ذلك غامضًا إلى حد ما. لكن بعض الأدلة تشير إلى أن العملية يمكن أن تتأخر، وفي بعض الحالات يمكن عكسها.

وترتبط عملية الشيب بالإجهاد، من بين مجموعة من العوامل البيولوجية الأخرى، لا سيما الشيخوخة، ويجادل بعض العلماء بأن احتمالات عكس الشعر الرمادي تكون أكبر عندما يتم اتخاذ الإجراء بسرعة بعد ظهور العلامات الأولى لفقدان اللون.

وتشير بعض الدراسات إلى بذور السمسم كمضاد للشيب، لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية، ووفقاً لخبيرة التغذية ناتالي كوموفا ” تعتبر بذور السمسم الأسود من أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة”.

وأوضحت كوموفا أن “بذور السمسم تحتوي على أعلى نسبة من الزيت مع نكهة غنية بالبندق، وتأتي بأصناف مختلفة من البذور ذات الألوان الأسود والبني إلى الأحمر والبنفسجي. ولديها جميعًا تركيبة غذائية متشابهة”.

ومضت كوموفا لتشرح أن المجموعة السوداء من بذور السمسم هي الأكثر فائدة لاستعادة لون الشعر، لأنها تحتوي على كميات عالية بشكل استثنائي من مضادات الأكسدة، من بين العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى، فهي غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 1 والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف الغذائية والسيلينيوم.

ووفقًا للدراسات، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود في مواجهة أو تحييد آثار الجذور الحرة التي تعزز تلف الخلايا وتسبب علامات الشيخوخة، وتتمتع بذور السمسم الأسود بالعديد من الفوائد الغذائية للجسم، وتشتهر هذه البذور بكفاءتها في تعزيز نمو الشعر واستعادة لونه.

وتابعت كوموفا “إن مكونات مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود تغذي الشعر وتحفز نمو الشعر وتغذي فروة الرأس لأنها تزيد من تدفق الدم إلى منطقة فروة الرأس، ومن خلال القيام بذلك، تحل بذور السمسم الأسود مسار جذر الشعر الرمادي، مما يمنح شعرك لونًا جديدًا، كما أنها تعزز نشاط الخلايا الصباغية – وهذا يزيد من إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء الشعر لونه، وعكس الشعر الرمادي”.

وتحتوي بذور السمسم على عدد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تدعم استخدامها للأعراض الأخرى المرتبطة بالعمر، بما في ذلك فقدان السمع وضعف الذاكرة وضعف البصر، وتشير الأبحاث إلى أن بذور السمسم يمكن أن تساعد النساء بعد انقطاع الطمث في تنظيم الهرمونات، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.