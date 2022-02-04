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علاج جديد يداوي تضخم الغدد وتساقط الشعر لدى الرجال

منذ 42 دقيقة
رجل أصلع "تعبيرية"

رجل أصلع "تعبيرية"

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وجدت دراسة حديثة أن أحد علاجات تساقط الشعر لدى الذكور تعمل بشكل أفضل عن كثير من العلاجات المستخدمة في هذا الإطار.

ويعاني حوالى 90 بالمئة من الرجال من شكل من أشكال تساقط الشعر خلال حياتهم، مما يؤدي إلى أعراض تدني تقدير الذات والقلق والاكتئاب، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وكانت الدراسة على حول العلاجات غير الجراحية لمنع تساقط الشعر لدى الذكور محدودة، مما ترك هؤلاء في حيرة من أمرهم بشأن الحل الأكثر نجاعة.

واعتمدت الدرسة على “تحليل ميتا”، أي جمع البيانات النوعية والكمية بهدف الحصول على استنتاجات دقيقة، وجمعت بيانات من 23 دراسة في هذا الإطار.

وحللت الدراسة الأبحاث التي تناولت استخدام جرعات مختلفة من الأدوية الفموية والموضعية الثلاث: مينوكسيديل ودوتاستيريد وفيناسترايد.

ووجدت الدراسة أن تناول 5 ملليغرام من دوتاستيريد عن طريق الفم لديه أعلى قدرة على تقليل تساقط الشعر لدى الذكور.

ودوتاستيريد دواء أقرته إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لمعالجة تضخم غدد البروستاتا لدى الرجال. كما أنها تستخدم لعلاج الصلع الذكوري، إلا أنه ليس حاصلا على موافقة حكومية في أميركا.

ويقول طبيب الأمراض الجلدية أنتوني روسي إن استخدام الأدوية خارج التسمية الرسمية أمر شائع في الطب، إذ إن هناك العديد من الأدوية التس تستخدم بعيدا عن الهدف الذي وضعت من أجله، لكن يجب أن تكون هناك أدلة كافية تشرح سبب استعمال هذه الأدوية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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