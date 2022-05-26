علاج لسرعة القذف لدى الرجال!

تشير دراسة إلى أنّ حبة دواء جديدة يمكنها أن تساعد الرجال الذين يعانون من سرعة القذف على الاستمرار لمدة دقيقتين إضافيتين تقريباً في السرير.

تم العثور على أنّ الدواء، الذي صنعته شركة الأدوية البريطانية العملاقة جلاكسو سميث كلاين، يطيل النشوة الجنسية بنسبة تصل إلى 77 في المائة.

وهو يعمل عن طريق منع إطلاق مادة كيميائية ممتعة في الدماغ تشارك في عملية القذف.

طلب الباحثون من الرجال ممارسة العادة السرية بعد ثلاث ساعات من تناول حبة الدواء ثم قارنوهم بمجموعة الدواء الوهمي.

يأملون أن تترجم النتائج إلى الجنس الفعلي بعد سلسلة من التجارب الواعدة الأخرى على الحيوانات.

وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإنّ الرجل العادي يقذف بعد حوالي خمس دقائق من ممارسة الجنس.

ويقدر أنّ ما يصل إلى ثلث الرجال يعانون من سرعة القذف، والتي تجعلهم يصلون إلى الذروة قبل أو في غضون ثوان من الولوج.

نظر باحثون من جامعة فيرونا في إيطاليا إلى 35 رجلاً يعانون من سرعة القذف، تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً.

تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، تمّ إعطاء واحدة 3 ملغ من الدواء، واحدة 7 ملغ وواحدة دواء وهمي.

لم يتمّ تسمية الدواء بعد ولا يزال يعرف باسم GSK958108.

كانت الدراسة مزدوجة التعمية، مما يعني أنّ الباحثين أو الرجال لم يعرفوا من كان يتلقى الأدوية التجريبية أو الوهمية.

لإنشاء خط أساس، طلب من المشاركين ممارسة العادة السرية قبل أسبوع تقريباً من بدء العلاج ثم مرة أخرى بعد تلقي دواء وهمي أو الحبوب الحقيقية.

طلب من المشاركين الضغط على دواسة في بداية الاستمناء ثم مرة أخرى في وقت القذف.

طلب منهم جمع عينة من السائل المنوي وإظهارها لمحقق يجلس في غرفة مجاورة.

أظهرت النتائج أنّ المجموعة التي تمّ إعطاؤها جرعة 3 ملغ استمرت 16 في المائة أطول من مجموعة الدواء الوهمي أما المجموعة التي أعطيت 7 ملغ استمرت 77 في المائة أطول.

ويقدر الباحثون أنّ الدواء يمكنه على مستوى السكان، أن يجعل الرجل العادي الذي يعاني من سرعة القذف أن يستمر لمدة دقيقة واحدة و40 ثانية أطول.

يعمل عقار جلاكسو سميث كلاين عن طريق منع امتصاص السيروتونين، وهو مادة كيميائية تشارك في إدراك المزاج، والمكافأة، والتعلم، والذاكرة، والعديد من العمليات الفيزيائية.

فهو يمنع نوعاً من السيروتونين يعرف باسم 5-HT1A1 إيه والذي يتم إطلاقه أثناء ممارسة الجنس ويخبر الجسم بموعد إطلاق السائل المنوي.

أظهرت الأبحاث السابقة أنّ الرجال الذين يعانون من سرعة القذف مدى الحياة غالباً ما يطلقون الكثير من المادة الكيميائية.

في بعض الأحيان يكون لبعض مضادات الاكتئاب تأثير غير مباشر في جعل الناس يدومون لفترة أطول في السرير، بسبب تفاعلهم مع السيروتونين.

لكنّ البعض يمكن أن يسبب أيضاً ضعف الانتصاب.

إنّ سرعة القذف هي واحدة من المشاكل الجنسية الأكثر شيوعاً بين الرجال، وهي على الأرجح ناجمة عن الإجهاد، والاكتئاب، مشاكل في العلاقات أو مشاكل مع البروستاتا.







