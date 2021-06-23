علامات تحذرك من نقص فيتامين B12

يلعب فيتامين “بي 12” دورا مهما في العديد من العمليات الأساسية في الجسم، منها تكوين ونضج خلايا الدم الحمراء وفي تطوير الخلايا العصبية.

يتفاقم نقص فيتامين B12 تدريجيا بمرور الوقت، ما يؤدي إلى زيادة الأعراض التي تبدو غير ضارة.

ومع ذلك، نظرا لأن المغذيات ضرورية لتكوين خلايا دم صحية، فقد يصبح الضرر دائما.

وتؤدي خلايا الدم الحمراء المشوهة إلى نقل كمية أقل من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وكما يعلم الجميع، فإن الأكسجين أمر حيوي للبقاء على قيد الحياة. ويظهر نقص خلايا الدم السليمة أولا كعلامات لفقر الدم، لذا انتبه إلى لونك.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن “الجلد الباهت” من العلامات التحذيرية لفقر الدم.

ومن الأعراض النموذجية الأخرى لوجود عدد أقل من خلايا الدم الحمراء السليمة، “سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم، وليس من مصدر خارجي”.

ويُعرف هذا باسم طنين الأذن، وهو عندما تعتقد أنه يمكنك سماع شيء لا يسمعه أي شخص آخر.

ويمكن أن يكون الصوت رنينا أو أزيزا أو صوت طنين؛ بالنسبة للبعض، يمكن أن تسبب الحالة هسهسة أو خفقانا أو لحنا موسيقيا.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية “قد تسمع هذه الأصوات في إحدى الأذنين أو كلتيهما، أو في رأسك. وقد تأتي وتذهب، أو قد تسمعها طوال الوقت”.

وتوجد أعراض معينة خاصة بفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 (بدلا من أعراض فقر الدم العامة التي يمكن أن تظهر أيضا).

وعلى سبيل المثال، يشير اللسان المتقرح والأحمر – المعروف باسم التهاب اللسان – إلى أن جسمك يفتقر إلى ما يكفي من المغذيات الحيوية.

وهناك دليل آخر على نقص فيتامين B12، هو عندما تصاب بقرح الفم. وتظهر القرح في داخل الفم، وأبرزها على الخدين أو الشفتين، أو حتى اللسان.

ويمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 على العينين، حيث يمكن أن يسبب “اضطرابا في الرؤية”.

ويمكن عكس العديد من الأعراض – إذا عولجت مبكرا بما يكفي باستخدام مكملات فيتامين B12.

ومع ذلك، كلما تركت الأعراض لفترة أطول، أصبحت أكثر ديمومة.

ومن المرجح أن يوصوا الأشخاص الذين شُخّصت إصابتهم بنقص فيتامين B12، بعد فحص الدم، بحقن B12.