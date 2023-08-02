علامات تحذيرية لسرطان الرئة.. لا ننتبه إليها غالباً

سرطان الرئة واحداً من أخطر أنواع مرض السرطان المعروفة، فالكثيرون لا يكتشفون إصابتهم بسرطان الرئة إلا في مرحلة متقدمة من المرض، خاصة وأن أعراض هذا السرطان تتطور عادة في وقت متأخر، وهو ما يجعل الأمر صعباً لمعرفة إذا كان المرء مُعرضاً للإصابة به أم لا.

سرطان الرئة وأعراضه

ومن المعروف أن التدخين يعد من أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بسرطان الرئة، حيث تشير دراسات طبية إلى أن حوالي 70% من المصابين بهذا المرض هي حالات مرتبطة بالتدخين.

ومن ضمن الأعراض الشائعة لمصابي سرطان الرئة هي السعال المستمر وضيق التنفس، إلا أن أطباء حذروا من أنه لا توجد علامات للإصابة بهذا المرض في البداية، لافتين إلى أنه مع تطور الورم وانتشاره في أجزاء أخرى من الجسم، يبدأ المريض حينها في اكتشاف علامات تحذيرية تكشف إصابته بسرطان الرئة.

غير أن تقارير طبية حديثة كشفت أنه هناك بعض العلامات الأخرى التي لا يجب أن يتجاهلها الإنسان إذا لاحظ وجودها عنده، حيث أنها قد تشير إلى إصابته بورم في الرئة، لذا فمن المهم أن ينتبه إليها جيداً لأنها قد تساعد في التشخيص المبكر للمرض، وبالتالي تعزز من إمكانية العلاج.

أبرز العلامات التحذيرية لمرض سرطان الرئة، والتي غالباً لا ننتبه إليها:

مشاكل في المعدة

وفقاً لما ذكرته دراسات طبية، فإن ما يقرب من 10-20% من المصابين بمرض سرطان الرئة يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وينتج هذا عن زيادة نسبة الكالسيوم في الدم، حيث أن جسم المريض يحتفظ بكمية كبيرة من الكالسيوم بداخله.

وإلى جانب هذا، فإن بعض المصابين بسرطان الرئة يعانون أيضاً من آلام في المعدة وإمساك وغثيان، فيما يعاني البعض الآخر من عدم الرغبة في تناول الطعام أو الشراب، وربما يصابون أيضاً بتقلصات في المعدة.

تورم أطراف الأصابع

تتسبب بعض أنواع مرض سرطان الرئة في إنتاج مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات، وقد تؤدي هذه المواد إلى دفع السوائل الزائدة في الجسم إلى الأطراف، لذا فبعض مرضى سرطان الرئة لديهم أطراف أصابع أكثر سمكاً من العادي، بينما البعض الآخر لديهم أظافر أكثر لمعاناً من المعتاد.

ألم في الظهر

بعض أنواع مرض سرطان الرئة تنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مثل ورم البانكوست الذي يصل إلى الظهر، لذا فإن الأشخاص المصابين به يشعرون بآلام شديدة في الظهر أو الذراع أو الكتف.

الجفن المتدلي

بعض أنواع مرض سرطان الرئة مثل أورام البانكوست قد تؤثر على أعصاب العين، أو نصف الوجه كله، وفي بعض الحالات قد يتطور المرض لدى المصابين بهذه الأورام إلى جعل أجفانهم متدلية، أو يظهر بؤبؤ العين في وجوههم بشكل غير عادي.

مشاكل التوازن

يواجه بعض المصابين بسرطان الرئة من مشاكل في جهازهم المناعي، والذي قد يقوم بمهاجمة الجهاز العصبي، بشكل يؤثر على عمل عضلات الجسم، وهو ما يجعل المريض يشعر بالدوار أو يواجه صعوبات شديدة في الحفاظ على توازنه.