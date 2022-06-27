علامات تدل على أن طفلك يعاني من اضطراب في الأكل

بقدر ما قد يكون أي شكل من أشكال اضطرابات الأكل مثيراً للقلق، من الصعب على الناس التعرف عليه، خاصةً عندما يعاني طفل صغير أو مراهق من ذلك.

قد لا يشك الآباء في أي شيء في كثير من الأحيان حتى يصل إلى مرحلة خطيرة، وقد يعتبرها الكثيرون مرحلة في حياة الطفل ومع ذلك، فإن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الضرر بطفلك، وذلك حسب ما ذكره موقع “timesofindia”.

بصفتك أحد الوالدين، فأنت أفضل حليف لطفلك ويمكنك وحدك المساعدة في علاج حالتهم، ولهذا السبب من المهم أن تكون على دراية باضطراب الأكل في المقام الأول.

لا يعد اضطراب الأكل حالة واحدة فقط، بل هو مجموعة من الحالات النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة في البداية، قد يصاب المرء بهوس بالطعام والوزن وشكل الجسم، مما قد يتسبب في تغيير سلوكه الغذائي.

هناك أنواع عديدة من اضطرابات الأكل وتشمل:

فقدان الشهية:

حيث أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية مهووسون بالنحافة ويذهبون إلى طول غير عادي للحفاظ على زيادة الوزن.

الشره المرضي:

الشره المرضي هو حالة، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام ثم اتخاذ تدابير للتخلص من السعرات الحرارية التي استهلكوها للتو، وهذا يمكن أن يجعلهم مرضى للغاية.

اضطراب الأكل بنهم (BED) :

هو اضطراب يفرط فيه الناس في تناول الأطعمة غير الصحية بشكل متكرر، حتى عندما لا يكونون جائعين.

اضطرابات الأكل التي لم يتم تحديدها بطريقة أخرى (EDNOS) :

تسمى أيضاً اضطرابات الأكل غير النمطية، واضطرابات الأكل التي لم يتم تحديدها بخلاف ذلك هي تصنيف لاضطراب الأكل للأشخاص الذين لا يقعون في معايير التشخيص لأي اضطرابات أكل أخرى.

اعتماداً على نوع اضطراب الأكل الذي يعاني منه طفلك، يمكن أن تختلف أعراض اضطراب الأكل وفقاً لذلك تشمل بعض الأعراض الجسدية ما يلي:

– زيادة أو خسارة الوزن غير المبررة

– تعب وارهاق

– مشاكل الجهاز الهضمي

– دوار أو الشعور بالدوار

– قشعريرة

– التهابات الفم

– كدمات وندبات على الأصابع والمفاصل وما إلى ذلك.

– رائحة نفس كريهة

بصرف النظر عن التغيرات الجسدية، قد تكون هناك بعض الأعراض السلوكية التي يجب ملاحظتها عند الأطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات الأكل، وتشمل هذه:

– الأكل القهري، مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل

– التقيؤ بعد الأكل

– يزن نفسه بشكل متكرر

– اهتمام مفاجئ بالطبخ

– الرغبة في تناول الطعام بمفرده في الخفاء أو ارتداء ملابس فضفاضة

قد يصاب المراهقون الصغار أو الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل أيضاً بأعراض نفسية بما في ذلك:

– الهوس بالمظهر

– تدني احترام الذات والثقة بالنفس

– التعبير عن الذنب بعد الأكل

– التوتر والقلق والغضب

– نوبات ذعر

– تقلبات مزاجية شديدة

– إيذاء النفس والأفكار الانتحارية

قد يكون التحدث مع الأطفال حول اضطرابات الأكل أكثر صعوبة مما تعتقد، وأنها ليست نفس المحادثة التي تجريها مع أطفالك حول سن البلوغ.

يمكن أن تؤثر اضطرابات الأكل على الصحة العقلية لذلك، فإن عدم اختيار كلماتك بحذر يمكن أن يضر أكثر من أي نفع والأهم من ذلك، الاستماع إليهم ومشاكلهم، وإذا كانوا في الواقع يعانون من اضطراب في الأكل، فاكتشف سبب تطويرهم له في المقام الأول.

ثقّف نفسك بشأن اضطرابات الأكل حتى تتمكن من تفصيلها بعناية لطفلك، دون تنبيههم، ولا تعلق على أجسادهم بأي ثمن، بل تحدث بمهارة عن مخاطر اتباع نظام غذائي وكيف يؤثر سلباً على الجسم.

في أسوأ السيناريوهات، عندما تشعر أنه لا يمكنك التدخل أكثر من ذلك، اطلب المساعدة المتخصصة، لا عيب في اختيار العلاج طالما أنه يفيد طفلك.