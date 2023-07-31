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علامات تشير إلى إصابتك بسرطان الأمعاء

منذ 51 دقيقة
الأمعاء- تعبيرية

الأمعاء- تعبيرية

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يعد سرطان الأمعاء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وتظهر أعراضه في التغيير المستمر في عادات الأمعاء، إلا أن هناك علامات أخرى أقل شهرة تظهر عند التنزه مع الأصدقاء، وفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

في هذا الصدد، قال الدكتور البريطاني ريتشارد روب، من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: “إذا شعرت بالتعب الشديد عليك الذهاب للطبيب المختص على الفور”.

وتابع: “لذا التعب غير المبرر وضيق التنفس عندما تكون بالخارج في نزهة مع أصدقائك على الأقدام دون بذل أي مجهود بدني، علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بسرطان الأمعاء”.

أعراض أخرى:

أضاف: “وتشمل الأعراض الأخرى، وجود دم في البراز، تغيير مستمر في عادات استخدام المرحاض، وألم أو كتلة في البطن، وفقدان الوزن غير المبرر”.

ونصح: “إذا واجهت أيًا من هذه العلامات، عليك الذهاب للطبيب المختص على الفور”.

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