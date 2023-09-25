علامات تظهر بالساقين والقدمين تنذر بـ"قاتل صامت"

بكل تأكيد أن ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية، مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

ويسمى بـ “القاتل الصامت”، لأن لا يسبب ظهور أي أعراض في مراحله المبكرة، لذلك من الضروري إجراء قياس ضغط الدم بانتظام.

لكن في بعض الحالات، تظهر علامات ارتفاع ضغط الدم في الساقين.

في هذا التقرير، نذكر لكم 4 علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها تظهر في ساقيك وقدميك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع “the health”.

– برودة القدم:

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأنسجة الرقيقة داخل الشرايين، بعضها موجودة أيضًا في ساقيك وقدميك.

هذا هو الوقت الذي ينخفض فيه تدفق الدم في الساقين والقدمين، بسبب ضعف الدورة الدموية، لذا يعاني المريض من برودة القدمين.

– تغيير لون الجلد:

من الأعراض الأخرى لارتفاع ضغط الدم، التغيير المفاجئ في لون الجلد حول الساقين والقدمين.

الشعور بالوخز:

علامة أخرى يجب الانتباه إليها، وهي الشعور بالوخز في الساقين.

– تساقط الشعر:

تساقط الشعر غير المبرر على الساقين أيضًا علامة على ارتفاع ضغط الدم.

– أعراض أخرى لارتفاع ضغط الدم في الساقين والقدمين:

– خدر أو ضعف في الساق.

– نبض ضعيف في الساقين أو القدمين.

– بشرة لامعة على الساقين.

-بطء نمو أظافر القدمين.

-تقرحات على أصابع القدمين أو الساقين لا تلتئم.

لذا، إذا كنت تعاني أياً من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص فورا، لتلقي العلاج المناسب.