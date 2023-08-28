علامات تظهر في العين تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ. يمكن أن يحدث هذا بسبب نزيف في الدماغ.

وقال الدكتور يورن سلوت يورجنسن، طبيب أمراض العيون في لندن: “يعتقد بعض الأشخاص أن زيارة طبيب العيون ضرورية فقط إذا كنت تعاني من حالة في العين أو تحتاج إلى تصحيح الرؤية، ومع ذلك، فهذا مفهوم خاطئ”.

تابع: “في الواقع قد يكون طبيب العيون هو أول من يستطيع تشخيص حالة طبية طارئة، وذلك لأن العلامات الأولية قد تظهر في العين”.، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

أضاف: “نظرًا لأن السكتة الدماغية تنجم عن انقطاع تدفق الدم إلى دماغك، فقد تتعرض عيناك أيضًا”.

وأوضح: “أن هذا النقص في تدفق الدم إلى هذين العضوين الصغيرين يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة”.

وأوصى بالبحث عن العلامات التحذيرية التالية:

تغيرات مفاجئة في الرؤية: يحدث ضبابية أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما أثناء السكتة الدماغية.

الرؤية المزدوجة: تسبب السكتة الدماغية رؤية مزدوجة أو اختلالًا مفاجئًا في العينين.

تدلي الجفون: قد يكون ضعف الوجه أو تدلي الجفون على جانب واحد مؤشراً على الإصابة بالسكتة الدماغية.

تشوهات الحدقة: يكون حجم الحدقة غير المتساوي علامة على وجود مشاكل عصبية، بما في ذلك السكتة الدماغية.

وأوضح الطبيب أنه بمجرد ملاحظة هذه الأعراض، من المهم التعرف عليها والاستجابة لها بسرعة.

حيث تعتبر السكتات الدماغية من حالات الطوارئ الطبية التي يمكن أن تهدد الحياة.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه كلما تلقى الشخص المصاب العلاج مبكرًا، قل احتمال حدوث تلف في الدماغ .

واستكمل الدكتور: “يلاحظ معظم الأشخاص المصابين بالسكتة الدماغية فقدان الرؤية أو وجود ظل داكن في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح، وتعد هذه العلامات حادة بشكل عام وتظهر بسرعة”.

لذا إذا لاحظت أي علامات تحذيرية في العين تشير إلى سكتة دماغية أو مشكلة طبية خطيرة أخرى، فمن الضروري الذهاب إلى الطبيب فورا.