علامات خطيرة للعرق.. احذرها

يعرف التعرق بأنه استجابة الجسم الطبيعية لدرجات الحرارة المرتفعة، أو عند ممارسة نشاط بدني أدى إلى الإجهاد، لكن هناك بعض الحالات التي تجهل بعيدًا عن الطقس الحار، متى يكون العرق مؤشر خطر على صحة الجسم.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على الحالات التي تستدعي زيارة طبية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع insider.

خلل بالغدة الدرقية

عند فقدان الوزن سريعًا، والتعرق بصورة مفرطة تشير تلك الحالة إلى وجود مشكلة صحية بالغدة الدرقية، وغالبًا ما تكون فرط نشاط بها، أو عند الإصابة ببعض أنواع السرطانات، لذا يكون من الضروري سرعة التوجه إلى الطبيب.

التعرض للضغط الكبير

يعاني بعض الأشخاص من التعرق الشديد عند التعرض إلى المواقف العصبية، ولكن في حالة الشعور بالذعر المبالغ به يكون من الضروري التواصل مع الطبيب لمعرفة إذا كانت مخاوف لها علاقة بالصحة العقلية.

دواء جديد أو تغيير جرعات

يمكن أن يكون التعرق علامة على بعض الآثار الجانبية لبعض الأدوية الجديدة لديك، أو عد تغيير جرعة لأحد الأدوية، و غالبًا ما تكون متعلقة بـ

المنشطات مثل الأمفيتامينات والكافيين

بعض أدوية السكري مثل السلفونيل يوريا

أدوية الألم بما في ذلك المواد الأفيونية

الأدوية النفسية المختلفة

الأدوية الهرمونية مثل حبوب منع الحمل

أدوية الغدة الدرقية

المنشطات عن طريق الفم

نظرًا لأن التعرق هو أحد الآثار الجانبية المتوقعة لبعض الأدوية ويمكن أن يشير إلى أن الجرعة قد تحتاج إلى تعديل في أدوية أخرى ، فهذا شيء يجب مناقشته مع الطبيب المختص.

السكر في الدم

قد يشير التعرق في بعض الحالات إلى الإصابة بانخفاض في مستويات السكر بالدم، وخاصًة إذا كان مصاحب له دوار، لذا لعدم تفاقم الأمر يكون من الضروري استشارة الطبيب.

النوبات القلبية

هناك بعض الحالات التي تعاني من التعرق المفاجئ، وعادة ما يكون ذلك ناتج عن الشعور بالقلق والتوتر، ولكن أيضًا يمكن أن يكون محاولة من الجسم للسيطرة على زيادة الأدرينالين، أو رد فعل لجسدك على وجود خطر مثل النوبات القلبية، لذا الإتجاه لأقرب نقطة طوارئ يكون حل جيد.