علامات شائعة لنقص فيتامين B12!

قد يكون من الصعب للغاية اكتشاف أعراض نقص فيتامين B12، لأنها تميل إلى التطور على مدى فترة طويلة من الزمن وقد لا تدرك حتى أنك في خطر.

ويعد فيتامين B12 نوعا من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، والتي تعتبر ضرورية لوظيفة الجسم بشكل عام. وإذا كنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي، فقد تبدأ في تطوير بعض الأعراض الملحوظة، بما في ذلك التهاب اللسان والتهيج.

ويستخدم الجسم B12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.

ولكن الجسم لا يصنع بشكل طبيعي فيتامين B12، كما يفعل لفيتامين (د)، على سبيل المثال. لذلك من الضروري أن تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي اليومي.

وإذا كنت تعاني من نقص الفيتامين، فقد تبدأ ببطء في ملاحظة بعض الأعراض الرئيسية التي يجب ألا تتجاهلها.

وهناك 10 علامات شائعة تدل على وجود نقص واضح، ولكن نظرا لأنها تميل إلى التطور ببطء شديد، فقد لا تلاحظ وجودها.

أعراض نقص فيتامين B12:

• لون أصفر شاحب على جلدك.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• وخز .

• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• الكآبة.

• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

• تدهور قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم (الخرف).

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية “على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تركت دون علاج” وذلك بحسب “إكسبريس”.